Plan pracy kolejnego posiedzenia RP

W poniedziałek, 29 czerwca, odbywa się kolejne posiedzenie Rady Przejrzystości. Podczas posiedzenia Rada wyda m.in. opinie w sprawie zasadności finansowania czterech leków w ramach ratunkowego dostępu do technologii lekowych.

Chodzi o leki:

- Xtandi (enzalutamid) we wskazaniu: rak gruczołu krokowego oporny na kastrację w ramach V linii leczenia,

- Keytruda (pembrolizumab) we wskazaniu: gruczołowy rak płuca u osób dorosłych, u których nie występuje mutacja genu EGFR ani rearanżacja w genie ALK w skojarzeniu z pemetreksedem i chemioterapią opartą na pochodnych platyny w I linii leczenia,

-Opdivo (niwolumab) we wskazaniu: rak zgięcia esiczo-odbytniczego w stadium uogólnienia z obecnością niestabilności mikrosatelitarnej,

- Afinitor (ewerolimus) we wskazaniu: nowotwór złośliwy nerki – II linia leczenia, po leczeniu niwolumabem i kabozantynibem.

Ponadto Rada przygotuje opinie w sprawie zasadności:

- wprowadzenia zmian w programie lekowym B.9 – „Leczenie raka piersi” i wpływu na budżet płatnika publicznego,

- uwspólnienia treści wskazań dla inhibitorów CDK4/6 (abemacyklibu, palbocyklibu lub rybocyklibu) w terapii zaawansowanego HER2-ujemnego raka piesi w skojarzeniu z inhibitorem aromatazy lub fulwestrantem w ramach programu lekowego B.9 – „Leczenie raka piersi”,

- uchylenia decyzji refundacyjnej podskórnego trastuzumabu i rytuksymabu.

Rada wyda również stanowisko w sprawie oceny oceny środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego Nutramigen LGG Complete we wskazaniu: alergia na białka mleka krowiego (BMK), objawy alergii na BMK lub podejrzenie alergii na BMK ze względu na występujące objawy, jak również nietolerancja laktozy, nietolerancja sacharozy, a także nadwrażliwość na inne białka (np. białka sojowe).

