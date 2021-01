POIA: deklaracja pozwoli oszacować zapotrzebowanie na szkolenie

Wykonywanie szczepień przez farmaceutów uzależnione będzie od ukończenia kursu przygotowawczego do szczepień (fot. Pixabay)

Podkarpacka Okręgowa Izba Aptekarska też zbiera informacje o farmaceutach chętnych do odbycia przeszkolenia i nabycia uprawnień do szczepień przeciwko COVID-19. To wstępna deklaracja, która nie ma charakteru wiążącego.

Procedowane zmiany w prawie zakładają możliwość rozszerzenia uprawnień do wykonywania szczepień przeciwko COVID-19 dla kolejnych grup zawodowych, w tym farmaceutów. Wykonywanie szczepień przez farmaceutów uzależnione będzie od ukończenia kursu przygotowawczego do szczepień. Aby móc oszacować zapotrzebowanie na kurs, potrzebna jest informacja o licznie farmaceutów zainteresowanych możliwością wykonywania szczepień. Izba prosi o wypełnienie wstępnej deklaracji uczestnictwa w kursie. Deklaracja nie ma charakteru wiążącego, służy jedynie oszacowaniu zapotrzebowania na szkolenie. - Po uruchomieniu programu szkoleń prześlemy informację o możliwości wzięcia udziału w kursie na adres email podany w ankiecie - informuje POIA. Ankieta: https://docs.google.com/

