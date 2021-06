Praca w departamencie polityki lekowej i farmacji MZ

Resort zdrowia poszukuje kandydata do pracy w Wydziale Refundacyjnym w Departamencie Polityki Lekowej i Farmacji. Termin aplikowania na stanowisko upływa 28 czerwca.

Poszukiwana osoba to specjalista do spraw refundacyjno-prawnych, którego zadaniem będzie analiza i ocena dokumentacji dołączanej do wniosków refundacyjnych dotyczących innowacyjnych technologii lekowych oraz technologii istotnych klinicznie, a także innych produktów pod kątem formalno-prawnym, w tym opracowuje karty formalno-prawne.

Będzie też odpowiadać za przygotowanie projektów decyzji oraz innych rodzajów rozstrzygnięć administracyjnych dla Ministra Zdrowia z zakresu procedury i postępowania refundacyjnego.

Kto może aplikować na stanowisko?

Osoba z wykształceniem wyższym magisterskim prawniczym lub administracyjnym, która ma co najmniej 6 miesięcy doświadczenia zawodowego w administracji publicznej lub z dokonywaniem obsługi prawnej.

Potrzebna jest też znajomość języka angielskiego na poziomie komunikatywnym i znajomość ustawy o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych.

Termin składania wniosków to 28 czerwca 2021 r.