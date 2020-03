Prezes NRA interweniuje ws. zawyżania cen substancji do produkcji leków aptecznych

Za niedopuszczalną należy uznać praktykę sztucznego zawyżania cen substancji, które obecnie służą farmaceutom do wytwarzania środków ochrony osobistej, jako leku aptecznego - uważa prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska. Apeluje do ministra zdrowia o pilne podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia tego zjawiska.

Prezes NRA Elżbieta Piotrowska-Rutkowska wystosowała 20 marca 2020 r. do Ministra Zdrowia, Łukasza Szumowskiego pismo w sprawie stosowania przez producentów nieuczciwych praktyk polegających na nagłym i nieuzasadnionym podnoszeniu cen sprzedaży substancji wykorzystywanych do sporządzania leków w aptece, w tym etanolu i glicerolu, wykorzystywanych w aptekach do produkcji leków recepturowych.

Apeluje o pilne podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia stosowania przez podmioty odpowiedzialne opisanych praktyk.

- Mając na uwadze obecną sytuację,w jakiej znaleźli się wszyscy polscy przedsiębiorcy, spowodowaną rozprzestrzenianiem się wirusa SARS –CoV-2 i choroby zakaźnej u ludzi wywołanej tym wirusem, nie można akceptować sytuacji, gdy apteki i farmaceuci obciążani są skutkami finansowymi działań podejmowanych przez niektóre podmioty odpowiedzialne - podkreśla prezes NRA.

- Wskazane wyżej substancje, tj. etanol i glicerol, służą w aptekach m.in. do wykonywania leków recepturowych, które są refundowane ze środków publicznych, a koszt ich sporządzenia pokrywa Narodowy Fundusz Zdrowia. Wskazując na ciągłe braki w aptekach gotowych środków ochrony osobistej, takich jak płyny do dezynfekcji, za niedopuszczalną należy uznać praktykę sztucznego zawyżania cen produktów, które obecnie służą farmaceutom również do wytwarzania takich środków jako leku aptecznego - argumentuje.

Prezes Piotrowska-Rutkowska, mając na uwadze bezpieczeństwo pacjenta w zakresie dostępu pacjentów do środków dezynfekcji skóry oraz szczególną sytuację aptek i farmaceutów, wykonujących usługi wstanie zagrożenia epidemicznego, zwraca się do ministra zdrowia o potraktowanie sprawy jako pilnej oraz o poinformowanie Naczelnej Izby Aptekarskiej o podjętych działaniach, zmierzających do rozwiązania zaistniałego problemu.