Prezes ŚIA: najbliższe kilka tygodni będzie dla nas dużym wyzwaniem

Prezes Rady Śląskiej Izby Aptekarskiej zwrócił się do farmaceutów w związku z epidemią koronawirusa:

"Do napisania tych kilku słów skłania mnie sytuacja, w której to obecnie znalazł się nasz kraj, a właściwie cały świat. W ostatnich dniach, każdy z nas, w codziennej praktyce dowiedział się jakim wielkim wyzwaniem staje się walka z wirusem i wywołaną przez niego pandemią. W momencie starcia z tym potężnym wrogiem również m.in. my - aptekarze stoimy na pierwszej linii frontu walki o zdrowie naszych pacjentów, w trudnych nieprzygotowanych do tego typu zadań warunkach.

Z tego miejsca chcę wam serdecznie podziękować za pełną zaangażowania, odpowiedzialną pracę w niespotykanej dotąd, obecnej sytuacji. Dziękuję również za codzienną walkę z samym sobą, odwagę, pracę ponad siły w wielkim stresie i zatroskaniu o zdrowie pacjentów, swoich rodzin, bliskich, a także Wasze własne zdrowie, które w obecnej sytuacji jest najważniejsze. Pamiętajcie, bez aptekarzy nie będzie aptek i leków dla potrzebujących pacjentów!

Najbliższe kilka tygodni będzie dla nas wszystkich sprawdzianem, dużym wyzwaniem, dlatego jako samorząd chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, by zapewnić Wam wszelkie możliwe wsparcie. Jeżeli czujecie, że możemy zrobić coś jeszcze, co ułatwi wam codzienną pracę proszę o kontakt mailowy katowice@oia.pl, a w sprawach nieciepiących zwłoki podaję bezpośredni kontakt telefoniczny do mnie - 500 004 975.

Dziękujemy wszystkim zawodom medycznym, jesteśmy wszyscy z Was bardzo dumni, uważajcie na siebie, bądźcie silni i rozważni, gdyż to Wy właśnie jesteście cichymi bohaterami tych trudnych dla świata dni."