Projekt rozporządzenia ws. szkodliwych czynników biologicznych w miejscu pracy

Minister Zdrowia wydał projekt rozporządzenia zmieniający rozporządzenie w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

Zmiana zawarte w projekcie rozporządzenia dotyczą § 1 w pkt 1, 3 i 4. Polegają na nadaniu nowego brzmienia załącznikom nr 1, 4 i 5 rozporządzenia zgodnie z dyrektywą Komisji (UE) 2019/1833 z dnia 24 października 2019 r.

Ponadto zgodnie z art. 2 ust. 1 tej dyrektywy Państwa członkowskie zostały zobligowane do jej wprowadzenia do krajowego sytemu prawa najpóźniej do dnia 20 listopada 2021 r.

Niemniej jednak zmiana zawarta w nowym brzmieniu załącznika nr 1 do projektowanego rozporządzenia dotycząca tabeli „WIRUSY” (rząd „Nidowirusy”, rodzina „Coronaviridae”, rodzaj „Betakoronawirus”) pomiędzy wpisem „Zespół ostrej niewydolności oddechowej (wirus SARS) związany z koronawirusem” a „Koronawirus MERS-CoV” polega na dodaniu wpisu w brzmieniu:

„Koronawirus zespołu ostrej niewydolności oddechowej 2 (SARS-CoV-2)".

Odnośnik nr 1 dotyczy prac diagnostycznych, których celem nie jest prowadzenie badań nad tymi czynnikami (prace nie powodujące namnażania wirusa), z udziałem SARS-CoV-2, powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymagania dla co najmniej 2. stopnia hermetyczności. Prace z udziałem SARS-CoV-2 związane z namnażaniem wirusa powinny być prowadzone w laboratorium spełniającym wymogi 3. stopnia hermetyczności, z wymaganym podciśnieniem w miejscu pracy w stosunku do bezpośredniego otoczenia. Wykaz „prac nie powodujących namnażania wirusa SARS-CoV-2” jest publikowany w formie zaleceń przez WHO.

Powyższa zmiana zgodnie z art. 3 ust. 1 dyrektywy Komisji (UE) powinna zostać wprowadzono do krajowego sytemu prawa najpóźniej do listopada 2020 roku.

