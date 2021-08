Rada Przejrzystości. Odrębna grupa limitowa dla produktów etanerceptu

Jak poinformowała w czwartek Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, na posiedzeniu w dniu 2 sierpnia Rada Przejrzystości uchwaliła opinię nr 107/2021 w sprawie o utworzeniu odrębnej grupy limitowej dla produktów etanerceptu w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzania roztworu do wstrzykiwań.

Proponowana zmiana polega na utworzeniu odrębnej grupy limitowej dla produktów leczniczych Enbrel zawierających substancję czynną etanercept w postaci proszku i rozpuszczalnika do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań.

„Zgodnie z art. 15 ust 3 pkt 1 ustawy o refundacji po zasięgnięciu opinii Rady Przejrzystości, opierającej się w szczególności na porównaniu wielkości kosztów uzyskania podobnego efektu zdrowotnego lub dodatkowego efektu zdrowotnego dopuszcza się tworzenie odrębnej grupy limitowej, w przypadku, gdy droga podania leku lub jego postać farmaceutyczna w istotny sposób ma wpływ na efekt zdrowotny lub dodatkowy efekt zdrowotny. Zgodnie z treścią zlecenia proponowana zmiana dotyczy utworzenia odrębne grupy limitowej dla produktów leczniczych: Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do wstrzykiwań do stosowania u dzieci, 10 mg/ml oraz Enbrel, proszek i rozpuszczalnik do sporządzenia roztworu do wstrzykiwań, 25 mg/ml – czytamy w komentarzu Agencji.

Więcej: aotm.gov.pl