Robert Gałązkowski koordynatorem systemu pozaustrojowego utlenowania

Minister zdrowia ustanowił pełnomocnika do spraw koordynacji systemu pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19. Został nim Robert Gałązkowski.

Pełnomocnik wykonuje swoje zadania w okresie obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego albo stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2.

Na funkcję pełnomocnika wyznaczono Roberta Gałązkowskiego.

Do jego zadań należy:

1) inicjowanie i koordynowanie działań mających na celu rozwój stosowania przez podmioty lecznicze metody pozaustrojowego utlenowania krwi u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19;

2) analiza dostępności do ECMO i opracowywanie zasad relokacji sprzętu do ECMO do ośrodków dysponujących doświadczeniem w stosowaniu tej techniki u pacjentów z ostrą niewydolnością oddechową w przebiegu choroby COVID-19;

3) analiza dostępności i prawidłowości działania systemu transportu pacjentów do ośrodków ECMO;

4) wykonywanie innych zadań zleconych przez ministra właściwego do spraw zdrowia

