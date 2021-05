Rząd zapowiada mocne uderzenie w epidemię. By lato i jesień były normalne

OstatniaProsta to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna, bo to od niej będzie zależał nasz powrót do normalności. #SzczepimySię - mówi minister Michał Dworczyk.

Premier Mateusz Morawiecki podczas dzisiejszej (14 maja) konferencji na PGE Narodowym zapowiedział nową kampanię dotyczącą szczepień przeciwko covid-19:

Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego

- Ruszamy dzisiaj z kampanią #OstatniaProsta. Jeśli solidarnie przystąpimy do programu szczepień, to będzie to ostatnia prosta. Może długa, może trwająca jeszcze kilka tygodni, ale ostatnia w tej walce z wirusem. #SzczepimySię

- Chciałbym, żeby tak jak w sztafecie przekazać kolejnym, którzy jeszcze się nie zaszczepili, że jest to jedyna droga do pozbycia się pandemii. Jest to w zasięgu naszej ręki. #Szczepimysię - jest to nasza #OstatniaProsta.

- Dziękuję wszystkim, którzy wzięli udział w tej kampanii. Jeden za wszystkich, wszyscy za jednego - jedna niezaszczepiona osoba może zarazić innych. Pozbądźmy się tej choroby raz na zawsze. Drogą do tego jest nasz NPS.

Oby lato i jesień były już normalne

Premier zaznaczył, że tylko masowe szczepienia mogą doprowadzić do tego, że "lato i jesień będą już normalne, że nie doświadczymy już czwartej fali epidemii".

- Jest to w naszym zasięgu. Liczę na to, że w ciągu najbliższych kilkunastu tygodni osiągniemy odporność zbiorową, o której lekarze mówią, że wystarczy do ostatecznego pokonania epidemii - zaznaczył premier Morawiecki.

- #OstatniaProsta to będzie największa w historii kampania profrekwencyjna, bo to od niej będzie zależał nasz powrót do normalności. #SzczepimySię - dodał Michał Dworczyk, pełnomocnik rządu ds. programu szczepień.

- Kampania w mediach tradycyjnych, społecznościowych i na outdoorze to nie wszystko. Od poniedziałku zaczniemy przekazywać specjalne oferty samorządom i POZ, dzięki którym szczepienia w najbardziej potrzebujących grupach przyspieszą - zapowiedział.

W akcję zaangażowali się znani sportowcy

W kampanii ‘’Ostatnia prosta!” udział bierze 50 ambasadorów m.in. Otylia Jędrzejczak, Robert Kubica, Maciej Musiał, Andrzej Bargiel, siatkarze i piłkarze.