Sanofi: produkcja szczepionki większa o 20% niż w poprzednich sezonach grypowych

W sezonie 2020/2021 Sanofi Pasteur dostarczy 1,2 mln dawek szczepionki VaxigripTetra na rynek polski. Wszystkie dawki będą dostarczane etapami przed szczytem epidemicznym zachorowań na grypę, który w Polsce przypada zwykle między styczniem a marcem - informuje firma w komunikacie.

Sanofi Pasteur rozpoczęło dostawy szczepionek przeciw grypie przeznaczone na sezon grypowy 2020/2021 - informuje firma.

Dodaje, że aby sprostać wzrostowi popytu w zbliżającym się sezonie grypowym 2020/2021, planuje dostarczyć maksymalną liczbę szczepionek przeciw grypie, na jaką pozwalają globalne możliwości produkcyjne.

Jednocześnie informuje, że co roku prognozuje wielkość dostaw szczepionki przeciw grypie na nadchodzący sezon grypowy na podstawie wskaźnika wyszczepialności oraz popytu na szczepionkę w latach ubiegłych w danym kraju.

"Dokładamy wszelkich starań, by wypełnić zobowiązania dotyczące dostaw szczepionek przeciwko grypie na całym świecie, co oznacza produkcję większą o 20% niż w poprzednich sezonach grypowych, dostawy i dystrybucję do ponad 80 krajów przed szczytem sezonu grypowego, wprowadzenie do obrotu wszystkich zarejestrowanych szczepionek przeciw grypie, zgodnie z lokalnymi rejestracjami" - napisano w oświadczeniu.

- Żadna firma nie jest w stanie w pełni zaspokoić światowego popytu samodzielnie, a tym bardziej w kontekście nagłego wzrostu zapotrzebowania na szczepionki przeciw grypie w dobie COVID-19.W sezonie 2020/2021 Sanofi Pasteur dostarczy 1,2 mln dawek szczepionki VaxigripTetra na rynek polski.Wszystkie dawki będą dostarczane etapami przed szczytem epidemicznym zachorowań na grypę, który w Polsce przypada zwykle między styczniem a marcem - oświadcza Sanofi Pasteur.

Dodaje, że osoby zainteresowane zakupem szczepionki są proszone o bezpośredni kontakt z najbliższą apteką lub placówką opieki zdrowotnej.

Apteki zainteresowane zakupem szczepionki mogą otrzymać niezbędne informacje dotyczące dostępności VaxigripTetra pod numerem telefonu 0801 607 607 lub 22 280 05 80. Infolinia czynna jest od poniedziałku do piątku, w godz. 8:00-16:30.

Cena detaliczna szczepionki VaxigripTetra to 45,76 zł, wysokość dopłaty pacjenta objętego refundacją: 22,88 zł.

Więcej: www.sanofi.pl