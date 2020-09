Śląski WIF: fałszywa recepta na lek z morfiną

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje o fałszywej recepcie na lek MST Continus, tabletki powlekane o zmodyfikowanym uwalnianiu, 200 mg x 60 sztuk, 3 opakowania.

WIF w Katowicach informuje, że 21 września 2020 r. powziął informację, o próbie realizacji sfałszowanej recepty na produkt leczniczy MST Continus. Zdarzenie miało miejsce w aptece w Katowicach.

Na recepcie w miejscu przeznaczonym na informacje o świadczeniodawcy widnieją dane:

„Samodzielny Zespół Publicznych Zakładów

Lecznictwa Otwartego Warszawa Praga Północ

03-719 Warszawa, ul. Jagiellońska 34

Poradnia Lekarza POZ RADZ. (44473)

03-548, Radzymińska nr 101/103

Tel: 22 796 88 41 REGON: 000311415

Natomiast w miejscu przeznaczonym na dane i podpis osoby uprawnionej widnieją nadruk o poniżej wskazanej treści oraz dodatkowo pieczęć o takiej samej treści jak nadruk i podpis:

„Monika Wiśniewska

lekarz chorób wewnętrznych

4174410

(w tym miejscu widnieje kod kreskowy)

3041744100”

Numer recepty: 0207010000024225417393. Data wystawienia recepty to 16 września 2020r."

Apteka poinformowała, że osoba która przedstawiła receptę do realizacji, po uprzedzeniu

jej o wątpliwościach co do autentyczności recepty, uciekła z apteki pozostawiając receptę.

