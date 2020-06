Śląski WIF o konsekwencjach sprzedaży pacjentom testów na COVID-19

Grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do roku podlega ten, kto udostępnia użytkownikom innym niż profesjonalni wyroby do diagnostyki in vitro stosowane w diagnostyce zakażeń wirusem SARS-CoV-2 - przypomina Śląski WIF.

Śląski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny 29 maja br. wydał komunikat skierowany do kierowników aptek i punktów aptecznych dotyczący sprzedaży wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro używanych w diagnostyce zakażeń COVID-19.

Mając na względzie pojawiające się zapytania dotyczące sprzedaży w aptekach i punktach aptecznych takich testów, WIF w Katowicach rekomenduje zapoznanie się ze stanowiskiem zaprezentowanym przez prezesa Urzędu Rejestracji Produktów Leczniczych z 23 marca 2020 r.

Ponadto przypomina, iż:

1) zgodnie z treścią art. 88 ust. 5 pkt 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. –Prawo farmaceutyczne: Do zadań kierownika apteki należy organizacja pracy w aptece, polegająca między innymi na przyjmowaniu, wydawaniu,przechowywaniu i identyfikacji produktów leczniczych i wyrobów medycznych, prawidłowym sporządzaniu leków recepturowych i leków aptecznych oraz udzielaniu informacji o lekach;

2) zgodnie z treścią art. 10 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych: „Zabrania się dostarczania i udostępniania osobom, które nie są profesjonalnymi użytkownikami, z przeznaczeniem do samodzielnego używania, wyrobów medycznych do diagnostyki in vitro innych niż wyroby, o których mowa w art. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i c, lub wyroby do samokontroli";

3) zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 26 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych profesjonalnym użytkownikiem jest osoba będącą świadczeniodawcą lub zatrudnioną u świadczeniodawcy, posiadającą wiedzę lub doświadczenie zawodowe, które umożliwiają używanie wyrobu zgodnie z jego przeznaczeniem;

4) zgodnie z art. 94 ustawy z dnia 20 maja 2010 r. o wyrobach medycznych:

„1. Kto wprowadza do obrotu wyroby, których certyfikaty zgodności wydane przez jednostki notyfikowane utraciły ważność, zostały zawieszone lub wycofane, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

2. Tej samej karze podlega, kto wbrew art. 10 ust. 2 dostarcza lub udostępnia użytkownikom innym niż profesjonalni wyroby do diagnostyki in vitro inne niż wyroby, o których mowa wart. 2 ust. 1 pkt 39 lit. b i c, lub wyroby do samokontroli;”, o czym pisano również w piśmie z dnia 7 maja 2020 r.

Więcej: wif.katowice.pl