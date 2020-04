Stan epidemii: warunki dostaw leków ze szpitala do pacjenta

Hurtownie mogą dowozić leki wydawane z aptek szpitalnych bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego przy zachowaniu w czasie transportu warunków Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej- przypomina GIF.

Śląska Izba Aptekarska opublikowała komunikat GIF oraz MZ dotyczący dostaw produktów leczniczych do pacjenta w ramach Leczenie szpitalne - programy lekowe oraz Leczenie szpitalne - chemioterapia w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii.

Jak wskazano w komunikacie GIF, zgodnie z art. 106 ust. 3 pkt 2 ustawy - Prawo farmaceutyczne, apteka szpitalna może zaopatrywać w leki pacjentów włączonych do terapii w ramach programów lekowych, o których mowa w ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych, a także pacjentów korzystających z chemioterapii w trybie ambulatoryjnym.

Mając na uwadze powyższe, w okresie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19, kierując się stanem wyższej konieczności oraz potrzebą zabezpieczenia potrzeb zdrowotnych pacjentów należy dopuścić dodatkowe, czasowe rozwiązanie polegające na tym, aby hurtownie farmaceutyczne wykonujące działania logistyczne na rzecz danego podmiotu leczniczego (szpitala), w ramach zawartych umów dostaw, mogły dowozić produkty lecznicze wydawane z aptek szpitalnych bezpośrednio do miejsca zamieszkania pacjenta lub do jego przedstawiciela ustawowego przy zachowaniu w czasie transportu warunków Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej wskazanych w rozdziale 9 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 13 marca 2015 r. w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej.

Ponadto, jak dodaje GIF, mając na uwadze pkt. 5.8 ww. rozporządzenia, dokumentację dostawy należy prowadzić w taki sposób, aby móc ustalić gdzie w danym momencie znajduje się produkt leczniczy.

Z kolei Minister Zdrowia rekomenduje, aby przy preskrypcji leków w ramach programów lekowych niewymagających obecności pacjenta - możliwość wydawania takiej ilości produktu leczniczego, który w opinii lekarza prowadzącego zabezpieczy terapię pacjenta na maksymalnie długi okres bez konieczności niezbędnej wizyty, jednak nie dłuższy niż 6 miesięcy.

W przypadku kiedy stan zdrowia pacjenta jest stabilny, a wizyta u świadczeniodawcy odbywa się wyłącznie w celu zabezpieczenia kontynuacji terapii pacjenta na kolejny okres cyklu leczenia - lek powinien być dostarczony przez szpital bezpośrednio do pacjenta w miejscu jego zamieszkania lub do jego przedstawiciela ustawowego, a w przypadkach gdy nie będzie to możliwe lub znacznie utrudnione może być wydany pacjentowi, jego przedstawicielowi ustawowemu albo osobie przez niego upoważnionej z apteki szpitalnej.