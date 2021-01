Stanowisko PTHiT: można szczepić p/ COVID hemofilików

Chorzy na hemofilię A otrzymujący w profilaktyce emicizumab mogą być zaszczepieni po upływie 48 godzin od otrzymania ostatniej dawki leku (fot. Pixabay)

Hemofilia ani inne wrodzone skazy krwotoczne nie są przeciwwskazaniem do podania szczepionki drogą domięśniową oraz nie stanowią przeciwwskazania do wykonania żadnej procedury inwazyjnej bądź zabiegu operacyjnego - oceniła Grupa Robocza do spraw Hemostazy Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów.

Postępowanie przygotowawcze przed szczepieniem zależy od ciężkości skazy krwotocznej. Chorzy na wrodzone skazy krwotoczne o łagodnym przebiegu nie wymagają przygotowania hematologicznego. W przypadku skaz krwotocznych o ciężkim przebiegu klinicznym może być wskazane wcześniejsze podanie koncentratu czynnika krzepnięcia lub desmopresyny - zaleca Grupa w komunikacie, przekazanym przez resort zdrowia. Podanie koncentratu niedoborowego czynnika krzepnięcia powinno odbyć się w dniu szczepienia i koncentrat można podać: w domu pacjenta (pacjent lub opiekun zaświadcza pisemnie o przyjęciu koncentratu czynnika) lub w Ośrodku Leczenia Hemofilii lub w gabinecie zabiegowym Podstawowej Opieki Zdrowotnej – wtedy przetoczeniu koncentratu czynnika potwierdza lekarz lub delegowana pielęgniarka. Chorzy na hemofilię A otrzymujący w profilaktyce emicizumab mogą być zaszczepieni po upływie 48 godzin od otrzymania ostatniej dawki leku. Kwalifikacja do szczepienia: pacjent powinien poinformować lekarza kwalifikującego do szczepienia o skazie krwotocznej i poinformować o zastosowanym zabezpieczeniu hematologicznego. Pacjent powinien posiadać przy sobie legitymację chorego na wrodzoną skazą krwotoczną oraz kartę postępowania wydaną przez Ośrodek Leczenia Hemofilii. Więcej: www.gov.pl/web/zdrowie

