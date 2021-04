SUM: szkolenia praktyczne ze szczepień ruszają 1 kwietnia

Na dzień 31 marca br. na praktyczną część szkolenia szczepień ochronnych przeciw covid-19 zarejestrowało się łącznie 748 osób, w tym 472 farmaceutów - informuje SUM.

Prorektor ds. Kształcenia Podyplomowego i Promocji Uczelni Śląskiego UM w Katowicach wystosował pismo do prezes Naczelnej Rady Aptekarskiej, Elżbiety Piotrowskiej-Rutkowskiej, ws. praktycznej części szkolenia szczepień ochronnych przeciwko COVID-19:

Na dzień 31 marca br. na praktyczną część szkolenia szczepień ochronnych przeciw covid-19 zarejestrowało się łącznie 748 osób, w tym 472 farmaceutów, 54 diagnostów laboratoryjnych oraz 222 fizjoterapeutów.

Szkolenia rozpoczną się 1 kwietnia

Jednocześnie uczelnia informuje, że uruchomiona została rejestracja na kolejny tydzień 26-30 kwietnia.

Osoby, które zamierzają zmienić termin szkolenia, powinny wypełnić odpowiedni formularz, co spowoduje, że zostaną wyrejestrowani z wybranego terminu, a następnie ponownie powinny zarejestrować się przez formularz rejestracyjny.

Osoby, które chcą całkowicie zrezygnować ze szkolenia, proszone są o wypełnienie formularza do wyrejestrowania, co umożliwi ponowne wykorzystanie miejsca szkoleniowego.

Rusza część praktyczna

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego (CMKP) poinformowało farmaceutów o konieczności zarejestrowania się na część praktyczną w zakresie wykonywania szczepień, przekazując wykaz centrów stymulacji.

Warunkiem przystąpienia do części praktycznej jest ukończenie kursy teoretycznego.

Jak przyznał rzecznik NIA, Tomasz Leleno, na kursy w zakresie wykonywania szczepień zgłosiło się około 20 proc. wszystkich farmaceutów w Polsce, czyli ponad 5,5 tysiąca.

W tej chwili ok. 2 tys. z nich ukończyło już część teoretyczną. Przed nimi jeszcze szkolenia praktyczne.

Kwalifikacja i szczepienia

Jak przewiduje rzecznik już w połowie maja farmaceuci powinni być gotowi do tego, by kwalifikować do szczepień i je wykonywać. Również apteki powinny być gotowe do tego, by świadczyć takie usługi dla pacjentów.

Minister zdrowia ma wydać też rozporządzenie, które poszerzy zawody medyczne uprawnione do kwalifikowania do szczepień przeciw COVID-19 w czasie epidemii. Wśród tej grupy zawodowej mają być też farmaceuci.