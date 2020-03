Szczecin: WIF zaleca sprzedaż przez okienka ekspedycyjne

WIF: działanie podyktowane jest koniecznością ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek i punktów aptecznych w kontaktach z pacjentami potencjalnie zainfekowanymi (fot. archiwum)

Zachodniopomorski Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie zaleca wydawanie produktów sprzedawanych w aptece wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej.

Zachodniopomorski Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Szczecinie poleca przedsiębiorcom prowadzącym apteki ogólnodostępne i punkty apteczne na terenie województwa zachodniopomorskiego wydawać leki, wyroby medyczne i środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego wyłącznie poprzez okienka ekspedycyjne służące co do zasady do wydawania leków w porze nocnej. Powyższe działanie podyktowane jest koniecznością ograniczenia bezpośredniej styczności personelu aptek i punktów aptecznych w kontaktach z pacjentami potencjalnie zainfekowanymi tak, aby zwiększone ryzyko zachorowalności nie doprowadziło do ustania pracy podstawowych źródeł zaopatrzenia pacjentów w niezbędne leki. Więcej: http://www.zoia.szczecin.pl

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus