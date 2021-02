Szczepienia farmaceutów na Dolnym Śląsku: jest formularz uzgodniony z NFZ, ma być łatwiej

Dolnośląska Izba Aptekarska zaangażowała się w usprawnienie szczepień farmaceutów, którzy nie otrzymali dotąd żadnej dawki szczepionki przeciw Covid-19. Publikuje formularz do wypełnienia, lista zostanie przekazana do NFZ.

Dolnośląska Izba Aptekarska w uzgodnieniu z DOW NFZ we Wrocławiu postanowiła włączyć się w etap organizacji szczepień dla farmaceutów, by ograniczyć do minimum niedogodności związane z telefonicznym ustalaniem terminu szczepienia.

Izba otrzymywała liczne informacje od farmaceutów dotyczące przebiegu szczepień przeciw COVID-19 dla personelu medycznego na etapie „0”. Z informacji wynikało, że w okresie ostatnich 2 tygodni z powodu niedostatecznych dostaw szczepionek zaburzony został harmonogram szczepień w szpitalach węzłowych,

Jak podaje DIA, w tym celu uzgodniono z Dolnośląskim Oddziałem NFZ we Wrocławiu zakres współpracy, tak aby farmaceuci, którzy chcą się zaszczepić mogli to zrobić w maksymalnie zbliżonym do pierwotnego terminie.

Farmaceuci są proszeni w tym celu o wypełnienie specjalnego formularza zamieszczonego na stronie Izby.

Zgłoszenie może obejmować wyłącznie osoby upoważnione do otrzymania szczepionki w terminie przewidzianym dla grupy "0", które nie dostały jeszcze żadnej dawki szczepionki.

Dane muszą być przesłane w nieprzekraczalnym terminie 15.02.2020 r. do godziny 10:00.

Jak podaje DIA, na podstawie zgłoszeń, zostanie utworzona lista, która w bezpieczny sposób zostanie przekazana do NFZ celem usprawnienia komunikacji, powiadamiania i samego procesu szczepienia dla farmaceutów z terenu działania DIA.

Jednocześnie Biuro DIA informuje, że nie jest organizatorem szczepień, nie pośredniczy w ustalaniu konkretnego terminu lub lokalizacji szczepienia dla danej osoby.

Więcej (w tym formularz): www.dia.com.pl