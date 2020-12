Szczepionka p/ COVID - uzupełnienie do bazy EDQM Standard Terms

Do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms wprowadzona została 22 grudnia 2020 r. polska wersja terminu standardowego postaci leku i łączonych terminów standardowych, w tym termin określający postać farmaceutyczną szczepionki przeciw COVID-19 tj. concentrate for dispersion for injection - poinformował URPL.

Termin standardowy postaci leku

Concentrate for dispersion for injection – Koncentrat do sporządzania dyspersji do wstrzykiwań

Łączone terminy standardowe

Gastro-resistant powder and solvent for oral suspension – Proszek dojelitowy i rozpuszczalnik do sporządzania zawiesiny doustnej

Transdermal gel in sachet – Żel przezskórny w saszetce