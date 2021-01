UE wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia szczepień

W przyjętym komunikacie KE wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia szczepień w całej UE (fot. Pixabay)

UE apeluje: do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej. Do lata 2021 roku państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji - uważa.

Dwa dni przed posiedzeniem przywódców europejskich poświęconym skoordynowanej reakcji na kryzys związany z COVID-19 Komisja określiła szereg działań, które należy podjąć, aby zintensyfikować walkę z pandemią. W przyjętym komunikacie wzywa państwa członkowskie do przyspieszenia szczepień w całej UE: do marca 2021 r. należy zaszczepić co najmniej 80 proc. osób w wieku powyżej 80 lat oraz 80 proc. pracowników służby zdrowia i opieki społecznej w każdym państwie członkowskim. Natomiast do lata 2021 r. państwa członkowskie powinny zaszczepić co najmniej 70 proc. dorosłej populacji. Komisja wzywa również państwa członkowskie do dalszego utrzymywania bezpiecznej odległości i ograniczonych kontaktów społecznych, zwalczania dezinformacji, skoordynowanych ograniczeń podróżowania, zwiększenia testów oraz ustalania kontaktów zakaźnych i sekwencjonowania genomu. "Komisja, państwa członkowskie i EMA będą współpracować z przedsiębiorstwami, aby w pełni wykorzystać potencjał UE w zakresie zwiększenia zdolności produkcji szczepionek" - padła zapowiedź.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus