URPL: może dojść do pomyłki podczas przygotowywania roztworu

Istnieje ryzyko błędnego przygotowania produktu Cabazitaxel Accord ze względu na dostępność na rynku kabazytakselu w różnych postaciach farmaceutycznych - informuje URPL.

URPL publikuje informację dotyczącą preparatu Cabazitaxel Accord, 20 mg/ml, koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji.

Podmiot odpowiedzialny Accord Healthcare S.L.U., Hiszpania w porozumieniu z Europejską Agencją Leków oraz Urzędem Rejestracji Produktów Leczniczych, informuje, że istnieje ryzyko błędnego przygotowania produktu ze względu na dostępność na rynku kabazytakselu w różnych postaciach farmaceutycznych:

- Cabazitaxel Accord (20 mg/ml) koncentrat do sporządzania roztworu do infuzji wymaga jednoetapowegoprocesu rozcieńczania;

- Jevtana (60 mg/1,5 ml) koncentrat i rozpuszczalnik do sporządzania roztworu do infuzji wymaga dwuetapowego procesu rozcieńczania.

Przed ostatecznym rozcieńczeniem, albo w roztworze glukozy albo w roztworze chlorku sodu do infuzji, stężenie kabazytakselu powinno wynosić:

- 20 mg/ml w przypadku produktu leczniczego Cabazitaxel Accord

- 10 mg/ml w przypadku produktu leczniczego Jevtana

Pomyłki pomiędzy produktami mogą skutkować błędnym zastosowaniem, co może prowadzić do przedawkowania, w tym ze skutkiem śmiertelnym, lub do podania zbyt małej dawki powodującej zmniejszenie skuteczności terapeutycznej.

Należy zawsze dokładnie sprawdzić, który produkt jest stosowany i jaka jest instrukcja dotycząca rozcieńczania, aby mieć pewność, że pacjent otrzymuje prawidłową dawkę kabazytakselu.

Lek CabazitaxelAccord w skojarzeniu z prednizonem lub prednizolonem jest wskazany do leczenia pacjentów dorosłych z opornym na kastrację rakiem gruczołu krokowego z przerzutami, leczonych wcześniej schematem chemioterapii zawierającym docetaksel.

