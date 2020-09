URPL o rekomendacji dla stosowania deksametazonu w COVID-19

Zgodnie z rekomendacją przekazaną przez EMA, w wyniku przeglądu wyników badań, obejmujących stosowanie leku kortykosteroidowego w leczeniu COVID-19, leczenie deksametazonem może zostać uznane za opcję właściwą dla pacjentów wymagających tlenoterapii.

Eksperci Urzędu oraz irlandzkiej agencji (HPRA) uczestniczyli w ocenie merytorycznej danych dotyczących stosowania deksametazonu u dorosłych i młodzieży poddawanych tlenoterapii w przebiegu COVID-19.

Na podstawie wniosków przedstawionych przez zespół polskich i irlandzkich ekspertów, EMA rekomenduje obecnie stosowanie deksametazonu u osób dorosłych oraz młodzieży w wieku od 12 roku życia i o masie ciała wynoszącej co najmniej 40 kg, wymagających tlenoterapii. We wszystkich przypadkach zaleca się stosowanie deksametazonu w dawce 6 miligramów raz dziennie przez okres do 10 dni.

Ponadto, podmioty odpowiedzialne, które wprowadzają do obrotu leki zawierające deksametazon, mogą wnioskować o dodanie nowego wskazania do pozwolenia na dopuszczenie do obrotu ich produktu zawierającego deksametazon, składając wniosek do narodowych agencji rejestracyjnych lub bezpośrednio do EMA.

