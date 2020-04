URPL: pytania i odpowiedzi dotyczące wymogów regulacyjnych

Komisja Europejska we współpracy z siecią agencji rejestracyjnych opublikowała pytania i odpowiedzi w sprawie wymogów regulacyjnych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi podczas pandemii COVID-19.

URPL wydał informację w sprawie opublikowania przez Grupę Koordynacyjną CMDh pytań i odpowiedzi„Practical guidance of the CMD h for facilitating the handling of process during the Covid-19 crisis”.

Jak podaje, Komisja Europejska wraz z Europejską Agencją Leków oraz Szefami Agencji Rejestracyjnych (odpowiednio KE, EMA i HMA) uzgodniła szereg środków w celu ułatwienia zarządzania procedurami rejestracyjnymi dla produktów leczniczych uznanych za kluczowe w okresie pandemii Covid-19.

W ramach realizacji tego celu Komisja Europejska we współpracy z siecią agencji rejestracyjnych opublikowała pytania i odpowiedzi w sprawie wymogów regulacyjnych dla produktów leczniczych stosowanych u ludzi podczas pandemii COVID-19: https://ec.europa.eu/

Grupa Koordynacyjna CMDh uzgodniła dodatkowe pytania i odpowiedzi, które dostarczają praktycznych informacji na temat tego, jak stosować przepisy określone przez Komisję Europejską dla procedur wzajemnego uznania MRP oraz zdecentralizowanej DCP: https://www.hma.eu/

Więcej: http://urpl.gov.pl