URPL: sprawozdanie z działalności za 2019 rok

Prezes URPL opublikował raport za 2019 rok stanowiący roczne sprawozdanie z działalności. Do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych wpisano 603 badania, w tym 15 niekomercyjnych. To najwyższa w historii Urzędu liczba badań klinicznych zarejestrowanych w ciągu roku.

- Liczba wniosków o dopuszczenie do obrotu produktów leczniczych składanych do prezesa Urzędu utrzymuje się od 3 lat na prawie tym samym poziomie ok. 800 wniosków o rejestrację produktów leczniczych rocznie - podaje w raporcie za 2019 rok URPL.

Najwięcej wniosków składanych jest w europejskiej procedurze zdecentralizowanej (DCP), mniej w europejskiej procedurze wzajemnego uznania (MRP). Procedura narodowa w Polsce jest nadal prowadzona przez wiele podmiotów odpowiedzialnych, które swoje produkty chcą wprowadzać tylko na rynek Polski. W 2019 r. złożonych zostało w tej procedurze 158 wniosków rejestracyjnych.

Ponadto w 2019 r. Urząd przeprowadził ponad 30 000 zmian porejestracyjnych. Przeprowadzono też 512 zmian podmiotu odpowiedzialnego i przedłużono ważność 509 pozwoleń na dopuszczenie do obrotu oraz skrócono 569 pozwoleń.

Urząd podaje, że obecnie nastąpił wyraźny wzrost liczby wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego. W 2019 r. zostało złożonych 514 wniosków o rozpoczęcie badania klinicznego produktu leczniczego.

Do Centralnej Ewidencji Badań Klinicznych wpisano 603 badania kliniczne, w tym 15 badań sponsorów niekomercyjnych. Jest to najwyższa w historii Urzędu liczba badań klinicznych zarejestrowanych w ciągu roku.

Opracowanie zawiera także dane dotyczące inspekcji badań klinicznych produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych) i wyrobów medycznych oraz kontroli systemu monitorowania bezpieczeństwa produktów leczniczych (w tym produktów leczniczych weterynaryjnych), wydawania Farmakopei Polskiej, a także prowadzonych przez Urząd działań w zakresie współpracy międzynarodowej.

Ponadto w dokumencie zawarte są informacje dotyczące kwestii finansowych, kadrowych, organizacyjnych oraz administracyjnych Urzędu, jak również realizowanych działań informacyjnych w ramach Kampanii „Lek Bezpieczny”, która ma na celu propagowanie wiedzy wśród dorosłych i dzieci na temat bezpiecznego i skutecznego stosowania produktów leczniczych.

