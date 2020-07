URPL: uzupełnienia do bazy EDQM Standard Terms

7 lipca 2020 roku, do elektronicznej bazy EDQM Standard Terms została wprowadzona polska wersja terminów standardowych postaci leku, dróg podania, opakowań i łączonych terminów standardowych - informuje URPL.

I. Terminy standardowe postaci leku

Gastro-resistant oral suspension – Zawiesina doustna dojelitowa

Gastro-resistant powder for oral suspension – Proszek dojelitowy do sporządzania zawiesiny doustnej

Modified-release oral suspension – Zawiesina doustna o zmodyfikowanym uwalnianiu

Nebuliser dispersion – Dyspersja do nebulizacji

Prolonged-release dispersion for injection – Dyspersja do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu

Prolonged-release oral suspension – Zawiesina doustna o przedłużonym uwalnianiu

Prolonged-release wound solution – Roztwór na ranę o przedłużonym uwalnianiu

Subligual lyophilisate – Liofilizat podjęzykowy

III. Terminy standardowe dróg podania

Intraputaminal use – Podanie do skorupy mózgu

IV. Terminy standardowe opakowań

Lid – Pokrywa

V. Łączone terminy standardowe

Oral powder in single-dose container – Proszek doustny w pojemniku jednodawkowym

Terminy standardowe dla zestawów

Ointment + vaginal tablet – Maść + tabletka dopochwowa

