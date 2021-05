Uwaga na adresy mail: na część z nich nie dotrze zaświadczenie o szkoleniu

Farmaceuci zainteresowani uzyskaniem uprawnień do kwalifikowania do szczepień będą mogły wziąć udział w szkoleniu online (na żywo) w formie webinaru 13 maja.

Farmaceuci, którzy ukończyli część teoretyczną szkolenia nt. szczepień ochronnych przeciw Covid-19 na platformie e-learningowej CMKP, będą mogli uzyskać uprawnienia do kwalifikowania do szczepień ochronnych przeciw Covid-19, zgodnie z Rozporządzeniem MZ z dnia 9 kwietnia 2021 roku - poinformowała Naczelna Izba Aptekarska.

Osoby zainteresowane uzyskaniem takich uprawnień będą mogły wziąć udział w szkoleniu online (na żywo) w formie webinaru w programie ZOOM, które odbędzie się 13 maja 2021 w godz. 11.30 – 16.00.

Zaświadczenie poświadczające nabycie uprawnień zostanie wydane na podstawie obecności na szkoleniu. Zostanie ono wysłane (najwcześniej w następnym tygodniu po szkoleniu) w formie elektronicznej na podane podczas rejestracji adresy email.

- Bardzo prosimy, w miarę możliwości, aby osoby, które mają pocztę na wp.pl, o2.pl, tlen.pl, op.pl podały adres inny, ponieważ zaświadczenia wysyłane seryjnie przez system nie dochodzą na adresy zakończone na wp.pl, o2.pl, tlen.pl, op.pl - informuje Izba.

Link do rejestracji na szkolenie znajduje się na platformie

https://med-learning.cmkp.edu.pl (ta sama, na której była rejestracja do części teoretycznej kursu dającego uprawnienia do wykonywania szczepień).

Po zalogowaniu się na platformę należy dokładnie przeczytać informacje dotyczące rejestracji na szkolenie.