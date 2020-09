W II kwartale 2020 roku kontrolerzy NFZ obsługiwali infolinię

Z powodu epidemii Departament Kontroli NFZ zawiesił działania kontrolne i w II kwartale 2020 roku nie przeprowadzono żadnych kontroli. Część pracowników Departamentu została oddelegowana do obsługi Telefonicznej Informacji Pacjenta.

NFZ wydał informację dotyczącą kontroli realizacji umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej, ordynacji lekarskiej oraz kontroli w aptekach przeprowadzonych przez Terenowe Wydziały Kontroli NFZ w II kwartale 2020 roku.

Jak wyjaśnia NFZ, w związku z wprowadzeniem na terenie Polski od 14 marca 2020 r. stanu zagrożenia epidemiologicznego i obowiązywaniem od 31 marca 2020 r. do 16 maja 2020 r. przepisów art. 15 zzr i 15 zzs ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 i innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Departament Kontroli NFZ na ww. okres zawiesił działania kontrolne. Terenowe Wydziały Kontroli Narodowego Funduszu Zdrowia nie przeprowadziły żadnych kontroli w II kwartale 2020 roku.

W związku z zawieszeniem prowadzenia kontroli przez NFZ, część pracowników Departamentu Kontroli od 17 marca 2020 r. do 27 lipca 2020 r. została oddelegowana do Departamentu Obsługi Pacjenta do obsługi Telefonicznej Informacji Pacjenta. W okresie najbardziej natężonej pracy przy obsłudze infolinii pracowało aż 130 pracowników Departamentu Kontroli.

Ponadto od 2 kwietnia 2020 r., 44 pracowników Departamentu Kontroli wykonywało pracę związaną z obsługą Infolinii dla Personelu Medycznego. Obsłużono 203 zgłoszenia.

Dodatkowo, zarządzeniem prezesa nr 28/2020/GPF z dnia 1 marca 2020 roku powołano Zespół do spraw monitorowania prawidłowości postępowania w przypadkach podejrzenia lub zakażenia koronawirusem SARS-CoV-2 , w który zaangażowany był Departament Kontroli.

Więcej: https://www.nfz.gov.pl/