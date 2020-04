W jaki sposób apteki mogą skorzystać z pomocy rządu?

Doradca podatkowy ŚIA, Ewa Kłoda opublikowała zbiór podstawowych informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców - w tym aptek - przygotowanych przez rząd.

- W związku z napływającymi informacjami, iż część naszych aptek znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej związanej z ogłoszoną pandemią Covid-19 – spadek wizyt pacjentów oraz obrotów związany lokalizacją w szpitalach jednoimiennych, zamkniętych POZach i szpitalach specjalistycznych, zamkniętych marketach, lokalizacjach w opuszczonych ciągach handlowych oraz umiejscowionych na terenie nieczynnych hipermarketów i galerii handlowych, przygotowaliśmy wraz z naszym doradcą podatkowym zbiór podstawowych informacji dotyczących możliwości uzyskania pomocy i wsparcia dla przedsiębiorców przygotowanych przez Rząd RP - informuje Śląska Izba Aptekarska.

Rozwiązania te określane są, jako tarcza antykryzysowa i opierają się na pięciu filarach:

- ochronie miejsc pracy i bezpieczeństwu pracowników,

- finansowaniu przedsiębiorców,

- ochronie zdrowia,

- wzmocnieniu systemu finansowego,

- inwestycjach publicznych.

Izba przedstawia najważniejsze informacje nt. tarczy antykryzysowej:

Zwolnienie z obowiązku płacenia składek ZUS za okres marzec-czerwiec 2020 r.- istnieje możliwość zwolnienia z obowiązku płacenia ze składek ZUS przez okres trzech miesięcy tj. od 1 marca do 31 maja 2020 r. (podstawa prawna: art. 31zo ustawy z 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych). Warunkiem skorzystania ze zwolnienia jest zgłoszenie do ubezpieczeń społecznych mniej niż 10 osób na dzień 29 lutego 2020 r.

Generalnie przepis jest skierowany do przedsiębiorców, którzy ponoszą negatywne konsekwencje COVID-19, ale prawo do skorzystania z opisanej powyżej ulgi nie jest (w przeciwieństwie do innych form pomocy) uwarunkowane spadkiem obrotów.

W celu skorzystania ze zwolnienia należy w terminie złożyć deklaracje ZUS, nie opłacać należnych składek i złożyć w formie elektronicznej lub papierowej do dnia 30 czerwca wniosek wraz z załącznikiem, które znajduje się na stronie ZUS: https://www.zus.pl/