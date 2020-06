Od 1 lipca br. zaczną obowiązywać kary finansowe za brak weryfikacji autentyczności leków oraz za niewycofanie niepowtarzalnego identyfikatora. GIF odpowiada na pytania dotyczące weryfikacji autentyczności leków.

Każda apteka szpitalna i ogólnodostępna powinna wdrożyć narzędzia umożliwiające prawidłową realizację obowiązków związanych z weryfikacją autentyczności leków, np. wyposażyć zaplecze placówki w system do skanowania leków.

GIF przygotował pytania i odpowiedzi, które mogą pomóc przygotować się proces wdrożeniowy:

W jakich przypadkach weryfikacja niepowtarzalnego identyfikatora jest obowiązkowa?

Zgodnie z art. 22 Rozporządzenia Delegowanego Komisji Europejskiej nr 2016/161 hurtownia ma obowiązek wycofywać niepowtarzalny identyfikator w następujących przypadkach:

a) produktów, które zamierza dystrybuować poza Unię;

b) produktów, które zostały mu zwrócone przez osoby upoważnione lub uprawnione do dostarczania pacjentom produktów leczniczych lub przez innego hurtownika i nie mogą być zwrócone do zapasów przeznaczonych do sprzedaży;

c) produktów, które są przeznaczone do zniszczenia;

d) produktów będących w jego fizycznym posiadaniu, które są wymagane przez właściwe organy jako próbki;

e) produktów, które zamierza dystrybuować wśród osób lub instytucji, o których mowa w art. 78 ust. 1 pkt 3a ustawy Prawo Farmaceutyczne (Dz. U. z 2020 r. poz. 499 z późn. zm.).

Kto powinien dokonywać w hurtowni farmaceutycznej weryfikacji zabezpieczeń oraz wycofywać niepowtarzalny identyfikator znajdujący się na opakowaniu?

Weryfikacja zabezpieczeń oraz wycofywanie niepowtarzalnego identyfikatora znajdującego się na opakowaniu powinny być wykonywane przez osobę wyznaczoną przez przedsiębiorcę. Potwierdzenie zlecenia wykonywania powyższych obowiązków powinno znaleźć się w zakresie obowiązków pracownika i w odpowiednich procedurach. Osoba wykonująca te czynności powinna uczestniczyć w szkoleniach dedykowanych temu zagadnieniu.