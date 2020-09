Warszawa: podano termin posiedzenia ORA

Warszawska OIA informuje, że posiedzenie Okręgowej Rady Aptekarskiej OIA w Warszawie - pierwsze powakacyjne posiedzenie Rady – odbędzie się 10 września 2020 roku o godzinie 21.00.

W programie spotkania przewidziano m.in.:

- przyznanie Prawa Wykonywania Zawodu Farmaceuty oraz w związku z obowiązującym stanem epidemii (informacja dot. terminu wręczenia uprawnień zostanie zamieszczona na stronie internetowej i przesłana drogą mailową do zainteresowanych osób),

- wpisanie do Grupy Seniorów /emeryci, renciści/ (tym samym zwolnienie z opłacania składek Członkowskich),

- przedłużenie okresu edukacyjnego (cyklu edukacyjnego) /dot. wyłącznie zainteresowanych farmaceutów, którym cykl edukacyjny kończy się we wrześniu br. bądź później (X, XI, XII br. ) tj. wniosek o przedłużenie cyklu (maks. 2 lata) składa się jeszcze przed zakończeniem cyklu edukacyjnego.

Wnioski o przyznanie PWZF przyjmowane są do 9 września br.

Kolejne posiedzenie Rady OIA w Warszawie odbędzie się w drugiej części października br.

Więcej: oia.waw.pl