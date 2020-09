Webinar: dla przyszłych stażystów w aptekach

Zaproszenie na webinar (fot. FB)

Jak przeżyć staż, nauczyć się tego, co niezbędne w codziennej pracy, wspominać staż z uśmiechem. O co pytać opiekuna stażu? Jak się przygotować do stażu, by było nam odrobinę łatwiej? Na te i inne pytania odpowiedzą eksperci podczas webinaru.

Webinar rozpocznie się 23 września o godz. 21.00 i jest organizowany w ramach akcji #FarmacjadlaFarmaceutów pt. "Nie jesteś sprzedawcą! Vademecum przyszłego stażysty". Poruszane zagadnienia: - Typowy dzień pracy w aptece

- Obowiązki magistra farmacji w aptece

- Przegląd prasy pomocnej w codziennej pracy

- Gdzie szukać pomocy na nurtujące pytania? Forum w mediach -społecznościowych?

- Opiekun stażu - znajdź wzór do naśladowania - najlepiej kogoś kto te pracę lubi Prelegenci: - mgr farm. Agnieszka Stankiewicz - dr n. med. Walentyn Pankiewicz, farmaceuta - dr n. farm. Piotr Merks Więcej: https://www.facebook.com/

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.

Disqus