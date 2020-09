Webinar: propagowanie szczepień w aptece

Warszawska OIA zaprasza do rejestracji na webinar dotyczący promowania wdrażania szczepień w aptece, który odbędzie się 3 września 2020 w godz. 13:00 – 14:30.

Webinarium będzie dotyczyło następujących tematów:

- Dlaczego apteki powinny być zaangażowane w dostarczanie szczepionek do pacjentów i jak może się to przyczynić do zwiększenia wskaźników szczepień;

- Dlaczego rozwój farmaceutów do ról związanych ze szczepionkami jest niezbędny?

- Jakie wyzwania mogą napotkać organizacje farmaceutyczne, opowiadając się za wprowadzeniem szczepień farmaceutycznych i jak je przezwyciężyć?

- Jak skutecznie opowiadać się za zmianami regulacyjnymi.

Prelegenci:

Lisa Nissen, Queensland University of Technology, Australia

Carine Wolf-Thal, French Chamber of Pharmacists, France

David Sinclair, International Longevity Centre, UK

Więcej: https://oia.waw.pl/