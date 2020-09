Webinarowa środa: nowoczesna fitoterapia

Śląska Izba Aptekarska zaprasza farmaceutów na szkolenie on-line z cyklu webinarowa środa pt. "Nowoczesna fitoterapia. Kiedy roślina może być lekiem?", które rozpocznie się 16 września br. o godz. 18.00.

Plan spotkania:

Wprowadzenie do fitoterapii – kilka słów o aspektach prawnych.

Suplement diety – lek.

W zgodzie z naturą – od nasiona do pudełka.

Na co warto zwrócić uwagę aby leczenie było optymalne.

Opieka farmaceutyczna, a fitoterapia.

Pytania i odpowiedzi.

Spotkanie poprowadzi Elwira Jastrzębska - specjalista ds. informacji medycznej.

Za udział w spotkaniu będzie można otrzymać 2 punkty na podstawie pozytywnie zrealizowanego testu w portalu www.szkolenia.katowice.oia.pl

Więcej: https://www.katowice.oia.pl/