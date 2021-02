WIF Kraków: praca dla farmaceuty. Ile płacą?

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Krakowie ogłosił nabór na stanowisko inspektora farmaceutycznego do spraw nadzoru nad aptekami i obrotem pozaaptecznym. Wymogiem na to stanowisko jest wykształcenie farmaceutyczne. Podano też wysokość wynagrodzenia.

Inne wymagania niezbędne do aplikowania to m.in. posiadanie doświadczenia zawodowego - co najmniej 5 lat w wykonywaniu czynności zawodowych farmaceuty w aptece lub hurtowni farmaceutycznej, posiadanie prawa wykonywania zawodu farmaceuty.

Dodatkowym atutem będzie specjalizacja w zakresie farmacji aptecznej.

Inspekcja oferuje wynagrodzenie zasadnicze w wysokości około 4 tys. zł brutto, dodatek za wysługę lat (powyżej 5 lat) od 5 do 20% wynagrodzenia w zależności od udokumentowanego stażu pracy,"trzynaste wynagrodzenie" i możliwość korzystania z funduszu socjalnego.

Termin składania aplikacji mija 17 lutego br.

Więcej: http://www.wif.malopolska.pl