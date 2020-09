Wrześniowe posiedzenie Sejmu. Co w planie obrad posłów?

W dniach 16 i 17 września 2020 r. zaplanowano posiedzenie Sejmu. W przedstawionym planie prac posłów znalazło się kilkanaście tematów związanych ze zdrowiem.

W czasie dwudniowego posiedzenia Sejmu zaplanowano m.in. sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o poselskim projekcie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (druki nr 539 i 569).

Porządek dzienny może być uzupełniony o:

- sprawozdanie Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o systemie powiadamiania ratunkowego



- sprawozdanie Komisji Zdrowia o przedstawionym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekcie ustawy o Funduszu Medycznym



- sprawozdanie Komisji Zdrowia o rządowym projekcie ustawy o zmianie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych oraz niektórych innych ustaw



oraz o ewentualne uchwały Senatu do ustawy:

Sprawozdanie Komisji Finansów Publicznych o uchwale Senatu w sprawie ustawy o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zaplanowano też rozstrzygnięcie przez Sejm wniosku o uzupełnienie porządku dziennego o punkt na temat informacji Prezesa Rady Ministrów w sprawie:

- sytuacji epidemiologicznej w województwie śląskim



- nieprawidłowości, do których doszło przy zakupie maseczek oraz sprzętu ochrony osobistej przez Ministerstwo Zdrowia za kwotę ok. 5 milionów złotych pomimo tego, że zakupiony sprzęt nie spełniał odpowiednich norm i nie może być stosowany do ochrony układu oddechowego personelu medycznego przed wirusem SARS-CoV-2, a także wyjaśnienia z jakich powodów zakupiono sprzęt ochrony osobistej od przedsiębiorstw oraz osób powiązanych ze znajomym Ministra Zdrowia Łukasza Szumowskiego, osobistym instruktorem narciarskim oraz kolegą ministra i jego rodziny - Łukaszem G.,

- dotacji przyznawanych ze środków publicznych, w szczególności przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju spółkom kapitałowo i osobowo powiązanym z byłym podsekretarzem stanu w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego i Ministrem Zdrowia – panem Łukaszem Szumowskim.