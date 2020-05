Wytyczne KE i EMA wydane w zakresie wymogów regulacyjnych dla leków

Komisja Europejska i Europejska Agencja Leków opublikowały zaktualizowane wytyczne zawierające pytania i odpowiedzi dotyczące wymogów regulacyjnych w okresie pandemii Covid-19 odnoszące się do produktów leczniczych przeznaczonych dla ludzi.

W powyższych dokumentach, oprócz zagadnień związanych bezpośrednio z rejestracją produktów leczniczych oraz nadzorem nad bezpieczeństwem farmakoterapii (pharmacovigilance), poruszone zostały kwestie dotyczące:

- certyfikatów GMP;

- certyfikatów GDP;

- zezwoleń na wytarzanie lub import produktów leczniczych;

- zezwoleń na prowadzenie hurtowni farmaceutycznych;

- pracy zdalnej Osoby Wykwalifikowanej;

- audytów wytwórców substancji czynnej;

- importu badanych produktów leczniczych.

Przedmiotowe dokumenty wprowadziły następujące zasady:

Ważność certyfikatów GMP wydanych dla miejsc wytwarzania lub prowadzenia działalności importowej produktów leczniczych oraz wytwarzania substancji czynnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG) została przedłużona do końca 2021 r., przy czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certyfikatu.

Ważność certyfikatów wydanych dla miejsc wytarzania produktów leczniczych oraz wytwarzania substancji czynnych zlokalizowanych poza EOG została przedłużona do końca 2021 r., przy czym przedłużenie nie obejmuje zmian w zakresie certyfikatu.

Dla nowych miejsc wytwarzania produktów leczniczych lub substancji czynnych zlokalizowanych w krajach trzecich, nie objętych umową o wzajemnym uznawaniu (MRA - Mutual Recognition Agreement), certyfikat GMP może zostać wydany na podstawie oceny na odległość („distant assessment”).

Ważność certyfikatów GDP dla hurtowni farmaceutycznych została przedłużona do końca 2021 r.

Ważność ograniczonych czasowo zezwoleń na wytwarzanie lub import, które są wydawane przez niektóre kraje EOG została przedłużona do końca 2021 roku. Ustalenie to nie dotyczy zezwoleń wydanych w Polsce z uwagi na to, że są one bezterminowe.

Wydanie zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych oraz zmiana zezwolenia na wytwarzanie lub import produktów leczniczych, która dotyczy dodania nowego miejsca wywarzania lub importu wymaga przeprowadzenia oceny na odległość („distant assessment”).