Zespół wydał rekomendacje dot. kwalifikacji do szczepienia

Zespół ds. Szczepień w rozszerzonym składzie eksperckim rekomenduje wprowadzenie celowanego kwestionariusza kwalifikacyjnego do szczepienia przeciw COVID-19 dla osoby dorosłej. Co mówi o szczepieniu kobiet w ciąży?

Zespół rekomenduje, aby kwestionariusz stanowił podstawę kwalifikacji do szczepienia oraz wykonania szczepienia osoby dorosłej przeciw COVID-19. Kwestionariusz powinien być optymalnie zintegrowany z systemem dokumentacji wykonanych szczepień.

Zespół podkreśla, że podstawowym warunkiem kwalifikacji do szczepienia przeciw COVID-19 powinien być dobry lub stabilny stan ogólny pacjenta – tzn. nieobecność objawów ostrej choroby (z gorączką lub bez) lub zaostrzenia choroby przewlekłej. Ze względów usprawnienia realizacji procesu szczepienia osoby nie spełniające powyższych kryteriów nie powinny zgłaszać się na szczepienia.

Celowany kwestionariusz kwalifikacyjny do szczepienia przeciw COVID-19 osoby dorosłej będzie wypełniany przez pacjenta. Następnie będzie wykorzystany przez lekarza kwalifikującego pacjenta do szczepienia i powinien również wchodzić w skład elektronicznej dokumentacji medycznej potwierdzającej kwalifikację i wykonanie szczepienia.

Zespół rekomenduje, aby obowiązkowa obserwacja po szczepieniu obejmowała 15 minut z możliwością jej wydłużenia, jeżeli są do tego medyczne wskazania. Rekomendacja ta oparta jest na danych wskazujących, że zdecydowana większość ciężkich reakcji alergicznych występuje w ciągu pierwszych kilku/kilkunastu minut po wstrzyknięciu szczepionki, a identyfikacja osób z dodatnim wywiadem w kierunku anafilaksji znacznie zmniejsza ryzyko wystąpienia takich reakcji po 15 minutach od szczepienia.

W związku z tym, że już po wprowadzeniu do obrotu szczepionki mRNA przeciw COVID-19 firm Pfizer i BioNTech wystąpiły reakcje anafilaktyczne u pacjentów z historią anafilaksji w przeszłości, Zespół rekomenduje uwzględnienie w przeciwwskazaniach do szczepień dodatkowo informacji, że wystąpienie reakcji anafilaktycznej w przeszłości stanowi przeciwwskazanie do szczepienia przeciw COVID-19 preparatem mRNA firm Pfizer i BioNTech.

Zespół rekomenduje wykonanie szczepienia przeciw COVID-19 z zachowaniem 2-tygodniowego odstępu od innych szczepień, aby uniknąć ewentualnego nałożenia się niepożądanych odczynów poszczepiennych, które mogą wystąpić. Odstęp ten stanowi odzwierciedlenie protokołów badań klinicznych szczepionek przeciwko COVID-19.