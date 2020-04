Zmiana terminu zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych

Okręgowa Izba Aptekarska opublikowała informację w sprawie spółek, które objęte są obowiązkiem zgłaszania informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych.

W celu przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz zwalczaniu terroryzmu zostały wprowadzone przepisy nakładające na niektóre kategorie podmiotów obowiązek zgłoszenia określonych danych do utworzonego w tym celu Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych - przypomina OIA w Warszawie.

Rejestr jest systemem teleinformatycznym służącym przetwarzaniu informacji o beneficjentach rzeczywistych określonych typów spółek. Rejestr jest jawny. Domniemywa się, że dane wpisane do Rejestru są prawdziwe.

Osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, a także niezgłoszeniem w ustawowym terminie danych i zmian danych objętych wpisem do Rejestru, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą osoba dokonująca zgłoszenia informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji nie ponosi odpowiedzialności.

Do zgłaszania informacji o beneficjentach rzeczywistych i ich aktualizacji są obowiązane: spółki jawne;

spółki komandytowe; spółki komandytowo-akcyjne; spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;

spółki akcyjne, z wyjątkiem spółek publicznych w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

Izba podaje na stronie, jakie informacje podlegają zgłoszeniu do Rejestru.

Wymagane informacje są zgłaszane do Rejestru nie później niż w terminie 7 dni od dnia wpisu ww. spółki do Krajowego Rejestru Sądowego, a w przypadku zmiany przekazanych informacji – w terminie 7 dni od ich zmiany. Do biegu tych terminów nie wlicza się sobót i dni ustawowo wolnych od pracy.

Spółki objęte obowiązkiem zgłaszania informacji do Rejestru, wpisane do Krajowego Rejestru Sądowego przed dniem wejścia w życie omawianych przepisów zgłaszają do Rejestru informacje o beneficjentach rzeczywistych w terminie 6 miesięcy od dnia wejścia tych przepisów, tj. do dnia 13 kwietnia 2020 r.

Aktualnie termin 6 miesięcy został przedłużony do 9 miesięcy na podstawie przepisów art. 52 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw.

Zatem termin na dokonanie zgłoszenia upływa 13 lipca 2020 r.

