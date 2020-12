ZOIA przypomina o obowiązku aktualizacji danych osobowych farmaceutów

GUS zobowiązuje Naczelną Izbę Aptekarską do pozyskania tych danych od Okręgowych Izb Aptekarskich, a następnie ich przekazanie do GUS w formie dokumentu zbiorczego na nośniku elektronicznym - przypomina Zachodniopomorska OIA.

Główny Urząd Statystyczny nakłada na Okręgowe Izby Aptekarskie i Naczelną Izbę Aptekarską obowiązek corocznego przekazywania do GUS danych jednostkowych o farmaceutach. Zobowiązuje Naczelną Izbę Aptekarską do pozyskania tych danych od Okręgowych Izb Aptekarskich, a następnie ich przekazanie do GUS w formie dokumentu zbiorczego na nośniku elektronicznym.

Obowiązkiem farmaceuty wynikającym z Ustawy o izbach aptekarskich jest aktualizacja danych osobowych oraz informacji odnoszących się do wykonywania zawodu.

- W związku z powyższym i w celu usprawnienia całego procesu - przygotowaliśmy formularze aktualizacji danych osobowych - dodane w załącznikach. Prosimy również kierowników o wypełnienie karty aktualizacji farmaceutów zatrudnionych w aptece oraz jej aktualizację w przypadku zmian w zatrudnieniu - informuje ZOIA.

Więcej: http://www.zoia.szczecin.pl/