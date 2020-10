0,33% farmaceutów zostało zakażonych koronawirusem. Lekarzy - 1,38%

Michał Byliniak pokazał procent zakażenia wśród farmaceutów na tle innych pracowników medycznych. Wynika z niego, że ten odsetek jest niski. Komentatorzy danych zastanawiają się, czy różnica nie jest efektem większej liczby przeprowadzanych testów wśród np. lekarzy.

Wiceprezes NRA, Michał Byliniak opublikował wpis, w którym podaje procent zakażeń pośród personelu medycznego.

"Czy wiesz dlaczego koronawirus został wykryty jedynie u 0,33% farmaceutów? Bo noszą maseczki, dezynfekują ręce i zachowują dystans (MDD/DDM). Bądź mądry jak farmaceuci i pozostań zdrowy - zachęca na Twitterze do przestrzegania zasad Michał Byliniak.

Dla pełnego obrazu:

Lekarze – 1,38%

Pielęgniarki – 1,21%

Położne – 0,82%

Diagności – 0,88%

Stomatolodzy – 0,26%

Farmaceuci - 0,33%

- Co ważne przy codziennej ekspozycji wielokrotnie większej niż średnia dla społeczeństwa - dodaje.

W odpowiedzi, farmaceuta Kamil Bąk zapytał, czy jest dostępna statystyka, gdzie porówna się, ile razy badani byli farmaceuci vs np. personel POZ? Albo jaki jest stosunek ilości badań jednego farmaceuty vs ilości badań jednego lekarza w danym okresie czasu?

- Zastanawiam się, jak wypadnie w tym porównaniu personel szpitala? Skoro pielęgniarka ma test na covid co parę dni i co chwila słyszymy o paraliżu POZ, czy szpitala. To oznacza, że farmaceuta lepiej się zabezpiecza od lekarzy, czy rzadziej jest badany? - zastanawiał się.

Jego zdaniem, lekarze 5 razy częściej mają wynik dodatni. - To bardzo duża różnica, moim zdaniem wynikająca z ilości przeprowadzanych testów.

Michał Byliniak: - Aby zostać przetestowanym trzeba mieć objawy albo bezpośredni kontakt, nie ma więc przesłanek aby uznać, że rzadziej niż reszta populacji. A z racji wiedzy i doświadczenia stawiam hipotezę (niepotwierdzoną), że nawet częściej.

- Mają większy odsetek, ale i większą ekspozycję. Ale wynik znacząco niższy niż średnia dla całego społeczeństwa (circa 3%). To oznacza, że stosowanie DDM daje realne efekty - dodał w kolejnym wpisie.

Inny wątek dyskusji dotyczył zakażeń wśród farmaceutów vs całe społeczeństwo.

Jedna z osób zauważyła, że "w całym społeczeństwie koronawirus został wykryty jedynie u 0,28% populacji. Zgodnie z tą logiką przeciętny Polak lepiej się chroni maseczką niż przeciętny farmaceuta".