15295 aptek i 440 hurtowni przyłączonych do ZSMOPL

Ponad 5 milionów komunikatów poprawnych oraz poprawnych z ostrzeżeniami przyjęto od 1 kwietnia 2019 roku w Zintegrowanym Systemie Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi. Minął rok od uruchomienia ZSMOPL.

Rekordowy komunikat – z 59 818 transakcjami – zarejestrowano 20 marca 2020 roku.

Uruchomiony w kwietniu ubiegłego roku przez Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia ZSMOPL zbiera i przetwarza dane o obrocie produktami leczniczymi, środkami spożywczymi specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobami medycznymi.

Podmiotami raportującymi do ZSMOPL są apteki i punkty apteczne, działy farmacji szpitalnej, hurtownie farmaceutyczne oraz podmioty odpowiedzialne. W systemie przekazują dane o obrocie, zgłaszają plany dostaw czy braki produktów leczniczych.

29 marca 2019 roku, dwa dni przed oficjalnym uruchomieniem ZSMOPL, do systemu podłączonych było 13660 (86,3 proc.) z 15816 wszystkich zarejestrowanych aptek oraz 401 (78,9 proc.) z 508 hurtowni farmaceutycznych.

1 kwietnia raporty do ZSMOPL przesłało 67 proc. oraz 55 proc. hurtowni podłączonych do systemu. Wśród wszystkich przekazanych komunikatów, 64 proc. stanowiły poprawne i poprawne z ostrzeżeniem, a 13 proc. błędne. 23 proc. stanowiły komunikaty wycofane.

Do 5 kwietnia 2019 r. przesłano do ZSMOPL ponad 106 tysięcy komunikatów.

10 czerwca 2019 roku, do systemu podłączonych było już 15705 aptek oraz 451 hurtowni działających w Polsce.

Do tego dnia liczba łącznie przetworzonych komunikatów sięgnęła 1,75 mln. Około 1 mln stanowiły komunikaty poprawne i poprawne z ostrzeżeniem. Dziennie w ZSMOPL rejestrowano 17 tys. komunikatów.

Od początku swojego funkcjonowania system był stale rozwijany. Odpowiadając na potrzeby właściciela biznesowego zespół dev-ops CSIOZ w ciągu trzech miesięcy od udostępnienia systemu wdrożył ponad 100 funkcjonalności.

Dzisiaj do ZSMOPL przyłączonych jest 15295 aptek i 440 hurtowni. Od 1 kwietnia 2019 roku przyjęto w nim ponad 5 milionów komunikatów poprawnych i poprawnych z ostrzeżeniami. Mimo pojawiających się błędów - raportowania nieprawidłowej ilości leków, podawania daty transakcji "z przyszłości", braku daty ważności serii, błędnego identyfikatora hurtowni farmaceutycznej – jakość raportowania znacznie się poprawiła. 94,1 proc. komunikatów trafiających do systemu z aptek to komunikaty poprawne. W przypadku hurtowni jest to wskaźnik na poziomie 84,8 procenta.