20 tys. opakowań Trisept Mix dla Włoch od Polfy

TZF Polfa od ponad 3 tygodni bez przerwy produkuje płyny do dezynfekcji. Środki te są dostępne w aptekach, firma realizuje również zamówienia dla jednostek publicznych. Spółka przekazała także środek wirusobójczy Trisept Mix dla Włoch i San Marino.

7 kwietnia, w obecności wiceministra spraw zagranicznych Marcina Przydacza, wiceministra aktywów państwowych Macieja Małeckiego oraz ambasadora Republiki Włoch Aldo Amati, kończono kompletowanie zestawu środków wirusobójczych mających pomóc w sytuacji na miejscu.

TZF Polfa nadal, bez przerwy przez 7 dni w tygodniu produkuje środki dla rynku polskiego.

– Dziś wysiłek wszystkich spółek skarbu państwa zorientowany jest na walkę z pandemią koronawirusa SARS-CoV-2. Polfa Tarchomin włączyła się w tę walkę jako jedna z pierwszych – w błyskawicznym tempie znacznie zwiększyła produkcję płynu do dezynfekcji, by wspomóc Polaków w tym trudnym czasie. Nie możemy jednak zapomnieć, że nie jesteśmy sami w tej walce – dziś transport płynu wyprodukowanego przez Polfę Tarchomin wyrusza do Włoch i San Marino – powiedział wiceminister Maciej Małecki.

TZF Polfa od ponad 3 tygodni bez przerwy produkuje płyny do dezynfekcji (Trisept TZF, Trisept Max, Trisept Mix, Trisept Complex i Dezynmax). Środki te są dostępne w aptekach, firma realizuje również zamówienia dla jednostek publicznych. Do tej pory wyprodukowano ponad 5 milionów litrów płynów. Produkcja trwa 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. W tym celu firma zakupiła i uruchomiła nową linię produkcyjną.

Do produkcji środków do dezynfekcji używany jest etanol najwyższej jakości, posiadający certyfikat ECHA. Ze względu na duże zapotrzebowanie na rynku jego producent istotnie zwiększył wydajność, co może nieznacznie zmienić charakterystykę organoleptyczną etanolu. Produkt zachowuje przy tym wszystkie cechy biobójcze.

Ze względu na zapewnienie dostaw na rynku strategicznie ważnych produktów takich jak insuliny i antybiotyki do procesu rozlania płynu częściowo wykorzystano zewnętrznych dostawców.