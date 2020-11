30 lat NEUCA – spotkajmy się na jedynym takim wydarzeniu dla farmaceutów

Już od trzech dekad NEUCA jest blisko aptekarzy, którzy wykonując zawód zaufania publicznego, każdego dnia wspierają miliony polskich pacjentów w powrocie do zdrowia. NEUCA chce podziękować farmaceutom za trwającą już 30 lat współpracę i zaprasza ich do wspólnego spędzenia online trzech urodzinowych wieczorów. Szczegóły na 30lat.neuca.pl

- Bez aptekarzy nie bylibyśmy w tym miejscu, w którym jesteśmy – mówi Kazimierz Herba, współtwórca Torfarmu (dziś Neuca). - Byliśmy z nimi w lepszych i gorszych chwilach. Wspólnie musieliśmy radzić sobie z różnymi przeciwnościami losu. Na przestrzeni 30 lat poznałem wielu farmaceutów. Są sumienni, oddani swojej pracy, a na pierwszym miejscu stawiają pacjentów. Dla mnie są bohaterami, szczególnie teraz, gdy od marca są na pierwszej linii frontu w związku z epidemią koronawirusa.

Pomagają pomagać

Pandemia COVID-19 pokazała jak ważnym elementem systemu ochrony zdrowia są aptekarze. Apteki i ich personel trwają na posterunku, służąc pomocą pacjentom. A NEUCA jest zawsze z farmaceutami, realizując na zapleczu misję wspierania aptek. Ta współpraca to dla niej powód do dumy, firmie od początku przyświeca bowiem hasło: „Wy pomagacie pacjentom, my pomagamy Wam”.

Jedyne takie wydarzenie dla farmaceutów

Zanim aptekarze spotkają się online, NEUCA zaprasza do wzięcia udziału w konkursach, które potrwają do 3 grudnia 2020 r.

• Konkurs na najbardziej zgrany, uśmiechnięty, sympatyczny zespół apteczny w Polsce

Zostań kapitanem swojej drużyny, wejdź na 30lat.neuca.pl/konkursapteka i wypełnij formularz zgłoszeniowy.

• Konkurs: Dlaczego warto być Farmaceutą?

Aby wziąć udział w konkursie wypełnij formularz na stronie: 30lat.neuca.pl/konkursfarmaceuta

Czekają atrakcyjne nagrody!

Trzy wieczory dla farmaceutów i przyjaciół farmacji

Jubileusz Neuki to okazja by podziękować farmaceutom za zaufanie, ale też wytrwałość i odwagę, jaką wykazali się w tym roku. Firma zaprasza farmaceutów i przyjaciół farmacji do uczestnictwa w wyjątkowym wydarzeniu online. Nie możemy być blisko, ale możemy być razem.