6 lipca. HCC: o cukrzycy, telemedycynie i szczepieniach

O godz. 9:00 rozpocznie się pierwsza z czterech zaplanowanych na dziś sesji w ramach V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych (Health Challenges Congress - HCC Online). Przed nami sesje o m.‌‌‌in. cukrzycy, telemedycynie, radioterapii nowotworów złośliwych oraz szczepieniach.

6 lipca 2020 r., godz. 9.00-10.30

Jak radzić sobie z „epidemią" cukrzycy?

Tematyka sesji:

• Możliwości zapobiegania cukrzycy – od szkoły do emerytury

• Edukacja w cukrzycy jako profilaktyka powikłań

• Jak leczymy cukrzycę w Polsce – jest postęp, ale są też oczekiwania pacjentów i lekarzy

• Pacjenci z cukrzycą a COVID-19

6 lipca 2020, godz. 11.00-12.30

Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca

Tematyka sesji:

• Kardiologia i co jeszcze?

• Nowe rozwiązania technologiczne

• Bezpieczna diagnostyka obrazowa

• Telemedycyna w dobie COVID - tylko potrzeba chwili? Czy zostanie z nami na dłużej?

6 lipca 2020 r., godz. 13.00-13.30

Od centralizacji do decentralizacji – radioterapia nowotworów złośliwych w latach 2011-2020 – czy jest przykładem wymiernego sukcesu onkologii w Polsce?

6 lipca 2020 r., godz. 14.30-16.00

Szczepienia – dziś i jutro

Tematyka sesji:

• Jak szczepić bezpiecznie i skutecznie powrócić do „normalności" w szczepieniach po okresie pandemii?

• Czy nadal mamy takie same priorytety w zakresie rozwoju PSO?

• Nadzór/monitorowanie sytuacji epidemiologicznej – czy pozwala nam w pełni ocenić efekty szczepień?

• Efektywność wydatków publicznych na PSO w ostatnich latach... i jak w przyszłości?

• Mechanizm finansowania nowych szczepień – jak wybrać optymalny?

• Czy obecna ścieżka refundacyjna mogłaby znaleźć zastosowanie w finansowaniu nowych szczepień?

• Ocena HTA – optymalny sposób wyboru szczepionki do refundowania szczepień

Relacje live będą zamieszczane na stronie Kongresu hccongress.pl oraz w portalach Grupy PTWP: rynekzdrowia.pl, rynekaptek.pl, a także na Facebooku Rynku Zdrowia www.facebook.com/rynekzdrowia. Sesja "Telemedycyna przed i po COVID-19 – niespodziewany zwycięzca" będzie emitowana również na stronie Konferencji ntec.org.pl.

V Kongres Wyzwań Zdrowotnych Online (Health Challenges Congress - HCC Online), wraz ze wszystkimi wydarzeniami towarzyszącymi, w całości odbywa się w internetowej formule. Na program HCC Online składa się 60 zdalnych sesji, debat, wykładów i prezentacji.

Więcej o Kongresie, wydarzeniach towarzyszących oraz plan emisji najbliższych sesji i rejestracja: hccongress.pl

Organizatorem V Kongresu Wyzwań Zdrowotnych Online jest Grupa PTWP, wydawca m.‌‌‌in. magazynu Rynek Zdrowia i portalu rynekzdrowia.pl oraz rynekaptek.pl.