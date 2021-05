6 tysięcy farmaceutów gotowych do wykonywania szczepień

Ponad 8 tys. farmaceutów przeszkoliło się w zakresie teorii, a 6 tys. odbyło również praktyczny kurs wykonywania szczepień.

Na przełomie grudnia i stycznia zostało przeprowadzone badanie dotyczące opinii i praktyki pacjentów związanych ze szczepieniem w aptekach - przypomina firma Gedeon Richter w ramach pilotażowego program pt. "Farmaceuta bliżej pacjenta – Gedeon Richter partnerem farmacji".

Według badań 85% ankietowanych zgadza się z tezą, że apteki są bardziej dostępne dla pacjentów w porównaniu z przychodniami państwowymi. Badani czują się swobodniej w kontaktach z farmaceutami i chętniej wchodzą z nimi w dialog. Możliwość wykonywania szczepień w aptekach jest coraz bliżej. Jak nowe uprawnienia oceniają eksperci?

Tomasz Leleno, rzecznik prasowy Naczelnej Izby Aptekarskiej wskazuje, że możliwość szczepień przeciw COVID-19 to szansa dla kariery zawodowej farmaceutów:

- Wykorzystanie potencjału farmaceutów zarówno do wykonywania, jak i kwalifikacji do szczepień przeciw COVID-19 to krok w kierunku uwolnienia potencjału tej grupy zawodowej. Farmaceuci od wielu lat podejmują szereg inicjatyw na rzecz podniesienia komfortu zdrowotnego swoich pacjentów. Jak widać ich działania zostały dostrzeżone, a okres pandemii jedynie przyspieszył pewne przemiany i procesy. Dziś przed farmaceutami stoi wiele wyzwań, wraz z którymi rodzą się też nowe możliwości rozwoju osobistego.

Dr n. farm. Piotr Merks, przewodniczący Związku Zawodowego Pracowników Farmacji: - Jeśli chodzi o przygotowanie polskich farmaceutów do szczepień, to wszystko ma miejsce już teraz. Uczymy się wprawdzie tylko szczepień na COVID 19, ale to trudne szczepienia. Natomiast, jeśli chodzi o przygotowanie w innych krajach nie odbiega znacznie od tego co mamy już wypracowane w Polsce. Niemniej, fenomenem jest w tym wypadku jedynie Grecja, gdzie cały kurs jest tylko w formie online, bez części praktycznej. Kursy powinny mieć jednak zarówno teorię jak i praktykę. Wtedy czujemy się w pełni kompetentni.

Monika Bartwicka, prawniczka specjalizująca się w prawie medycznym i farmaceutycznym, przypomina, że nowe uprawnienia farmaceutów w zakresie szczepień przeciw COVID-19 są związane z aspektami prawnymi.

- Temat nowych uprawnień farmaceutów w zakresie kwalifikowania i szczepienia przeciwko COVID-19 od pewnego czasu jest przedmiotem dyskusji w przestrzeni publicznej. Z pewnością nowe kompetencje to także nowe obowiązki farmaceutów. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawa pacjenta, jakie wprost wynikają z Ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, a pośrednio także z innych aktów prawnych”.

- Prawo pacjenta do intymności, do informacji w zakresie udzielanych mu świadczeń zdrowotnych, a także prawo do zachowania w tajemnicy przez osoby wykonujące zawód medyczny, informacji związanych z tymi świadczeniami, to tylko kilka z podstawowych praw pacjenta.

Mgr farm. Elżbieta Rząsa-Duran, prezes Okręgowej Rady Aptekarskiej w Krakowie: - Zainteresowanie tematyką szczepień oraz zdobyciem umiejętności wykonania szczepienia lub kwalifikowania do szczepień jest ogromne. Na chwilę obecną ponad 8 tys. farmaceutów przeszkoliło się w zakresie teorii, a 6 tys. odbyło również praktyczny kurs wykonywania szczepień. Farmaceuci podkreślają, że zdobyta wiedza teoretyczna będzie wykorzystywana w aptece do promowania idei szczepień ochronnych wśród pacjentów.