900 tys., 1,3 mln czy niewielka liczba dostaw - ile szczepionek dotarło do Polski?

Na rynek trafiła niewielka liczba dostaw szczepionek przeciwko grypie, która właściwie już się rozeszła - mówił w TVN24 rzecznik NIA, Tomasz Leleno. Ze słów przedstawiciela resortu zdrowia wynika, że we wrześniu na polski rynek trafiło 1,3 mln opakowań produktu.

Pierwsza transza szczepionek, która trafiła we wrześniu do polskich aptek, rozeszła się bardzo szybko, a aptekarze informują, że obecnie ich brakuje. Od właścicieli hurtowni słyszą, że nie wiadomo kiedy można spodziewać się dalszych.

- Na rynek trafiła niewielka liczba dostaw, która właściwie już się rozeszła. Pacjenci wykupili te szczepionki. Czekamy obecnie na kolejne dostawy szczepionek. Liczymy na to, że sytuacja nieco poprawi się na przełomie października i listopada oraz w kolejnych miesiącach - mówił rzecznik Naczelnej Izby Aptekarskiej.

W ocenie resortu zdrowia, na polski rynek dotarło już ponad 900 tys. opakowań produktu, choć z wyliczeń podanych przez wiceministra Waldemara Kraskę wynika, że już 1,3 mln, z 2,5 mln zakontraktowanych.

Wiceszef resortu mówiąc bowiem o tym, ile szczepionek dotychczas trafiło na polski rynek i jak wygląda harmonogram następnych dostaw, powiedział:

- Myślę, że ten poprzedni tydzień to było 400 tysięcy, w tym jest 500 tysięcy, więc myślę, że to już jest 900 tysięcy. Wiem, że w pierwszych dwóch tygodniach września były dostawy po 200 tysięcy, więc to już jest spora liczba. To są także szczepionki, które trafiają do różnych firm, bo firmy także zakontraktowały te szczepionki, czyli dla swoich pracowników - przekonywał.

Zapewnił, że 2,5 miliona szczepionek będzie dostępnych w refundacji, ale także dla osób, które będą chciały je kupić w aptece. - Myślę, że szczepionek nie powinno zabraknąć – ocenił.

