ABM: blisko 200 mln na niekomercyjne badania kliniczne

Prezes ABM Radosław Sierpiński zatwierdził listę rankingową I rundy konkursu na działalność badawczo-rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych. - Gratulujemy 16 wnioskodawcą, którzy uzyskali finansowanie ABM, o łącznej kwocie niemal 200 mln zł - podała Agencja.

Agencja Badań Medycznych opublikowała wyniki konkursu na działalność badawczo – rozwojową w zakresie niekomercyjnych badań klinicznych.

Na podstawie listy rankingowej sporządzonej w wyniku procedury konkursowej oraz dostępnej alokacji, finansowanie w ramach I rundy konkursu otrzymało 16 projektów, których łączna kwota finansowania wynosi 182 055 876,65 zł.

W ramach I rundy konkursu wpłynęły 53 wnioski o łącznej wartości ponad 600 mln zł., z czego największą liczbę wniosków złożono w obszarze kardiologii oraz onkologii. Do oceny merytorycznej zostało skierowanych 41 wniosków.

Jednocześnie ABM informuje, że w związku z faktem, że projekty rekomendowane do dofinansowania w ramach I rundy konkursu wyczerpują alokację przeznaczoną na konkurs, prezes Agencji Badań Medycznych podjął decyzję o podniesieniu pierwotnej alokacji konkursu na rundę II oraz III konkursu łącznie o 100 000 000,00 zł (po 50 000 000,00 zł na każdą z rund), z jednoczesnym zastrzeżeniem, że projekty z rundy II i III, będą mogły zostać rekomendowane do dofinansowania wyłącznie w przypadku przekroczenia progu 119 punktów tj. najniżej ocenionego projektu rekomendowanego do dofinansowania w rundzie I.

Więcej: abm.gov.pl