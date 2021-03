AdA doprowadziła do oligopolu hurtowni, gdzie dochodzi do wzrostu marż

Nową aptekę może otworzyć tylko farmaceuta lub grupa farmaceutów (fot. Pixabay)

Posłanka: apteka dla Aptekarza miała przyczynić się do wzrostu liczby aptek na wsiach i w małych miejscowościach. Tak się nie stało. Zamiast tego doprowadziła do oligopolu hurtowni farmaceutycznych, gdzie dochodzi do wzrostu marż i spadku jakości oferowanych produktów.

Posłanka ocenia: apteka dla aptekarza ma negatywne konsekwencje dla rynku aptek

mamy rządy hurtowni farmaceutycznych, gdzie dochodzi do wzrostu marż

doszło do nieczystej gry konkurencyjnej oraz zamykania aptek Posłanka Małgorzata Pępek napisała do ministra zdrowia w sprawie malejącej liczby aptek. Przywołuje przy tej okazji ustawę "Apteka dla Aptekarza". Co wniosła AdA

"Od wejścia w życie w dniu 25 czerwca 2017 r. nowelizacji ustawy Prawo farmaceutyczne, zwanej "Apteką dla aptekarza", liczba tych placówek nieprzerwanie spada. Do końca roku 2020 z rynku zniknęły 1372 apteki, a porównywalna liczba przeszła w ręce sieci aptecznych. Regulacja mocno uderzyła przede wszystkim w mieszkańców wsi i małych miejscowości. Jest to bardzo istotne, gdyż zgodnie z zapowiedziami projektodawców „Apteka dla aptekarza” miała przyczynić się do wzrostu liczby aptek właśnie na tych terenach - informuje we wstępie autorka interpelacji poselskiej. W myśl powyższych przepisów nową aptekę może założyć tylko osoba będąca farmaceutą oraz spółka jawna lub partnerska farmaceutów. Ustawa wprowadziła także restrykcyjne regulacje geograficzno-demograficzne dotyczące powstawania nowych aptek, gdzie jedna placówka musi przypadać na co najmniej 3 tys. mieszkańców i znajdować się co najmniej 500 metrów od już istniejącej, jeśli w gminie jest więcej niż 3 tys. mieszkańców na aptekę, lub 1 tys. metrów, jeśli przypada mniej niż 3 tys. mieszkańców na aptekę. Wzrost marży w hurtowniach

W opinii posłanki, konsekwencje tej regulacji są bardzo negatywne dla rynku. "Ustawa doprowadziła do oligopolu i rządów hurtowni farmaceutycznych, gdzie dochodzi do wzrostu marż i spadku jakości oferowanych produktów. Ponadto niedawne zmiany przepisów dotyczące możliwości zamykania aptek umożliwiają ich likwidację na podstawie nieprecyzyjnych i niejasnych przesłanek. Nowe przepisy nadają inspektorom, izbom aptekarskim jeszcze większe uprawnienia. Związek Przedsiębiorców i Pracodawców ostrzegał, że wejście w życie tych przepisów może prowadzić do nieczystej gry konkurencyjnej oraz zamykania aptek, punktów aptecznych i hurtowni farmaceutycznych w samym środku pandemii. W związku z tym posłanka chciałaby otrzymać od ministra odpowiedź, jakie cele prezentowane w ustawie AdA zostały zrealizowane oraz jakie działania podejmie, aby zwiększyć liczbę aptek w małych miastach i wsiach? Kiedy można spodziewać się odpowiednich regulacji w tym zakresie? Aptek nadal za dużo

Liczba aptek spada od momentu wejście w życie ustawy Apteka dla Aptekarza. W opinii części środowiska farmaceutów, jest to zjawisko korzystne. Mniej aptek oznacza większą liczbę pacjentów przypadających na jedną placówkę, co ma wpływ na zwiększenie obrotów i możliwość utrzymania się na rynku. W ich opinii, sytuacja będzie optymalna, kiedy w Polsce liczba aptek spadnie do poziomu ok. 10 tys. Na dzień 1 marca br. było ich 12 165 i 1181 punktów aptecznych.

