Adam Niedzielski nowym ministrem zdrowia

Premier Mateusz Morawiecki poinformował kto pokieruje resortem zdrowia. - Stanowisko Ministra Zdrowia obejmie dr Adam Niedzielski - poinformował premier podczas konferencji prasowej w czwartek (20 sierpnia).

Adam Niedzielski jest ekonomistą, był dotąd prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia. - Powołanie nastąpi na dniach - powiedział premier Morawiecki. Dodał: - Pan doktor Niedzielski ma moje pełne zaufanie. Wierzę w to bardzo głęboko, że będzie to bardzo dobry minister.

Przedstawiając postać Adama Niedzielskiego premier powiedział m.in. że nowy minister potrafi rozmawiać z różnymi środowiskami medycznymi i jest "bardzo właściwym kandydatem na to miejsce".

Adam Niedzielski zastąpi dotychczasowego ministra zdrowia Łukasza Szumowskiego, który we wtorek (18 sierpnia) złożył dymisję. Już wtedy premier zapowiadał, że nowego ministra poznamy do końca tygodnia.

Wcześniej, decyzją ministra zdrowia z 12 lipca 2018 r. dr Niedzielski został powołany na stanowisko zastępcy prezesa NFZ ds. operacyjnych. Obowiązki objął 17 lipca 2018. 18 lipca 2019 r. minister zdrowia Łukasz Szumowski powierzył mu obowiązki prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia.

Niedzielski to ekonomista i menedżer, specjalizujący się w zarządzaniu finansami oraz zarządzaniu strategicznym. Pracował w polskich instytucjach rządowych oraz jako pracownik naukowy.

Dr. n. ekon. Adam Niedzielski jest zwolennikiem szerokiego stosowania technologii teleinformacyjnych w ochronie zdrowia.

Dotychczasowy szef NFZ często akcentuje podczas rozmów o przyszłości polskiej ochrony zdrowia, że jest zwolennikiem płacenia za efekty terapii, a nie sam fakt realizacji świadczenia.

Jak wskazywał Adam Niedzielski w trakcie dyskusji podczas XV Forum Rynku Zdrowia w październiku 2019 r., NFZ odchodzi od roli „bankomatu”. - Właściwym kierunkiem wydaje się płacenie nie, jak dotychczas, za procedury, ale za wynik leczenia. To zdecydowany zwrot ku perspektywie pacjenta - ocenił.

- Najlepiej byłoby mierzyć czysty efekt zdrowotny, co nie zawsze jest, niestety, możliwe. Jednak rozwijamy naszą kulturę pomiaru i mamy już takie zakresy, jak np. KOS Zawał, w których Fundusz płaci za to, że pacjent w określonym terminie wraca do pracy - zaznaczył.