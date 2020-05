Aflofarm i Polpharma znacząco zwiększyły pulę wydatków na reklamę

W pierwszym kwartale 2020 roku swoje wydatki reklamowe w największym stopniu zwiększyły dwie firmy farmaceutyczne: Aflofarm Farmacja Polska i Polpharma - podają Wirtualne Media.

W okresie styczeń-marzec br. wpływy reklamowe mediów tradycyjnych (bez internetu) wyniosły 8,54 mld zł. Było to 5,2 proc. więcej w porównaniu do I kwartału 2019 roku - wynika z analizy Wirtualnemedia.pl (dane cennikowe Kantar Media, bez rabatów, netto).

Najwięcej, bo 4,53 mld zł zarobiła telewizja, co stanowiło 6,4 proc. wzrost w skali roku. Drugie pod tym względem było radio z przychodami w kwocie 2,05 mld zł – wyższymi rok do roku o 15,1 proc.

Największym reklamodawcą nadal pozostaje Aflofarm Farmacja Polska - w pierwszym kwartale br. wydała 713,4 mln zł, czyli 48,9 proc. więcej niż przed rokiem.

Portal przypomina, że Aflofarm od początku kwietnia zrezygnował z emitowania swoich reklam m.in. w TVP, Polsacie, RMF FM, Radiu Zet, z uwagi na dostosowywanie budżetu do sytuacji na rynku.

Na podium znalazł się także Natur Produkt Zdrovit z inwestycjami w kwocie 191,2 mln zł, co oznacza 25,6 proc. wzrost rok do roku. Z kolei wydatki USP Zdrowie wzrosły o 7,3 proc., do 179,2 mln zł.

Wydatki na reklamę w pierwszym kwartale aż o 42 proc. zwiększyła natomiast Polpharma - wydała 112,5 mln zł. W zeszłym roku była to kwota w wysokości 79,2 mln zł.

