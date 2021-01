Amazon: po wejściu w dostawy leków, zaangażuje się też w ich produkcję?

Czy uruchomienie Amazon Pharmacy może zagrozić konkurencji na rynku amerykańskim? Może, ale duże podmioty są w stanie konkurować dodatkową ofertą z zakresu opieki zdrowotnej. Na razie Amazon nie może tego zaoferować, ale pokazuje, że ma ambicje w tym zakresie.

Dwa lata po przejęciu PillPack, Amazon jeszcze bardziej rozszerzył swoją obecność w amerykańskim sektorze opieki zdrowotnej, uruchamiając Amazon Pharmacy. Allie Nawrat w serwisie pharmaceutical-technology.com analizuje czy ten gigant technologiczny może w przyszłości jeszcze bardziej zachwiać rynkiem farmaceutycznym?

Amazon rozpoczął swoją działalność w obszarze leków w 2017 roku. W 2018 roku kupił apteczny start-up PillPack, który specjalizuje się w dostarczaniu leków do domu. Firma sortuje i pakuje leki, a następnie dostarcza je pod drzwi klienta.

Jak podkreśla autor raportu, to przejęcie wywołało wstrząs w branży farmaceutycznej. "Nagle pojawił się nowy duży gracz, który zatrząsł pozycją innych gigantów. To był to jasny komunikat, że zbliża się silna konkurencja i wszyscy inni muszą podnieść poprzeczkę. To przejęcie przyspieszyło pojawiające się trendy w aptekach internetowych".

W październiku 2020 roku Amazon wprowadził w USA dwie nowe oferty: Amazon Pharmacy i program partnerski Amazon Prime. Własna apteka internetowa umożliwia klientom kupowanie leków na receptę. Zaproponował też nabywcom przystąpienie do programu partnerskiego. I tak członkowie Amazon Prime są uprawnieni do otrzymania bezpłatnej dostawy zamówionego towaru w ciągu dwóch dni oraz rabatów: do 80% na leki generyczne i 40% na markowe leki Rx.

Platforma oferuje też porównywarkę cenową: użytkownicy internetu w 48 stanach USA mogą korzystać ze strony internetowej lub aplikacji Amazon w celu wyszukiwania leków generycznych lub markowych i porównywania cen w celu znalezienia najtańszej opcji.

Autor analizy podkreśla, że ta oferta sprawdza się najlepiej w przypadku osób nieubezpieczonych lub których ubezpieczenie nie wpływa znacząco na dostępność do drogich leków na receptę. Dla nich więc najbardziej liczy się szybka dostawa, a przede wszystkim niska cena.

Jakie były skutki tych działań dla rynku? Przede wszystkim, podobnie jak w przypadku przejęcia PillPack w 2018 roku, uruchomienie Amazon Pharmacy spowodowało znaczący spadek kursu akcji jej konkurentów. Ale czy może zagrozić pozycji konkurentów?